Husanov unter den Top 5 der teuersten Innenverteidiger der WM 2026

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Husanov unter den Top 5 der teuersten Innenverteidiger der WM 2026

Ein beispielloses Ereignis in der Geschichte des usbekischen Fußballs vollzieht sich gerade. Die renommierte TransferRoom Plattform hat ein Ranking der teuersten Innenverteidiger veröffentlicht, die an der Weltmeisterschaft 2026 teilnehmen, basierend auf deren Berechnungen. Erfreulicherweise hat der Vertreter unserer Nationalmannschaft und von Manchester City, Abduqodir Husanov einen Platz in den Top Fünf belegt und einige der weltweit besten Stars hinter sich gelassen!

Trotz seines Alters von nur 22 Jahren, in dem er zuverlässige Leistungen für den englischen Giganten zeigt, beträgt Husanovs aktueller Marktwert beeindruckende 62,2 Millionen Euro .

Die 10 teuersten Innenverteidiger der WM 2026:

Bemerkenswert ist, dass sich gleich drei Vertreter von Manchester City (Guehi, Husanov, Dias) in den Top Zehn befinden, was beweist, wie wertvoll und qualitativ hochwertig die Abwehrreihe des Clubs ist.

Platz

Spieler

Nationalmannschaft

Verein

Transferwert

1

Pau Cubarsí (19 Jahre)

Spanien

Barcelona

118 Mio. €

2

William Saliba

Frankreich

Arsenal

90,5 Mio. €

3

Marc Guehi

England

Manchester City

84,6 Mio. €

4

Villan Pacho

Ecuador

PSG

69,5 Mio. €

5

Abduqodir Husanov (22 Jahre)

Usbekistan

Manchester City

62,2 Mio. €

6

Luka Vušković

Kroatien

Tottenham

59,8 Mio. €

7

Ruben Dias

Portugal

Manchester City

57,7 Mio. €

8

Gabriel Magalhães

Brasilien

Arsenal

56,8 Mio. €

9

Dayot Upamecano

Frankreich

Bayern München

56,1 Mio. €

10

Eric García

Spanien

Barcelona

55 Mio. €

Der historische Weg unserer Nationalmannschaft bei der WM

Zur Erinnerung: Die usbekische Nationalmannschaft hat sich erstmals in ihrer Geschichte für die Endrunde der Fußball-Weltmeisterschaft qualifiziert.

Unsere Vertreter trafen im Debütspiel der Gruppe K auf die starke kolumbianische Nationalmannschaft und unterlagen in einem intensiven Kampf mit 1:3. Es stehen jedoch noch zwei wichtige Spiele an, um die Chance auf den Gruppenausstieg zu wahren. Unsere Landsleute werden gegen Portugal und die Demokratische Republik Kongo antreten, wobei Portugal von Ruben Dias angeführt wird, der in diesem Ranking auf Platz 7 liegt.

Eine so hohe Anerkennung von Abduqodir Husanov wird zweifellos nicht nur dem Spieler selbst, sondern der gesamten Nationalmannschaft zusätzliche Stärke und großes Vertrauen für die WM-Spiele geben!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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