Ein beispielloses Ereignis in der Geschichte des usbekischen Fußballs vollzieht sich gerade. Die renommierte TransferRoom Plattform hat ein Ranking der teuersten Innenverteidiger veröffentlicht, die an der Weltmeisterschaft 2026 teilnehmen, basierend auf deren Berechnungen. Erfreulicherweise hat der Vertreter unserer Nationalmannschaft und von Manchester City, Abduqodir Husanov einen Platz in den Top Fünf belegt und einige der weltweit besten Stars hinter sich gelassen!

Trotz seines Alters von nur 22 Jahren, in dem er zuverlässige Leistungen für den englischen Giganten zeigt, beträgt Husanovs aktueller Marktwert beeindruckende 62,2 Millionen Euro .

Die 10 teuersten Innenverteidiger der WM 2026:

Bemerkenswert ist, dass sich gleich drei Vertreter von Manchester City (Guehi, Husanov, Dias) in den Top Zehn befinden, was beweist, wie wertvoll und qualitativ hochwertig die Abwehrreihe des Clubs ist.

Platz Spieler Nationalmannschaft Verein Transferwert 1 Pau Cubarsí (19 Jahre) Spanien Barcelona 118 Mio. € 2 William Saliba Frankreich Arsenal 90,5 Mio. € 3 Marc Guehi England Manchester City 84,6 Mio. € 4 Villan Pacho Ecuador PSG 69,5 Mio. € 5 Abduqodir Husanov (22 Jahre) Usbekistan Manchester City 62,2 Mio. € 6 Luka Vušković Kroatien Tottenham 59,8 Mio. € 7 Ruben Dias Portugal Manchester City 57,7 Mio. € 8 Gabriel Magalhães Brasilien Arsenal 56,8 Mio. € 9 Dayot Upamecano Frankreich Bayern München 56,1 Mio. € 10 Eric García Spanien Barcelona 55 Mio. €

Der historische Weg unserer Nationalmannschaft bei der WM

Zur Erinnerung: Die usbekische Nationalmannschaft hat sich erstmals in ihrer Geschichte für die Endrunde der Fußball-Weltmeisterschaft qualifiziert.

Unsere Vertreter trafen im Debütspiel der Gruppe K auf die starke kolumbianische Nationalmannschaft und unterlagen in einem intensiven Kampf mit 1:3. Es stehen jedoch noch zwei wichtige Spiele an, um die Chance auf den Gruppenausstieg zu wahren. Unsere Landsleute werden gegen Portugal und die Demokratische Republik Kongo antreten, wobei Portugal von Ruben Dias angeführt wird, der in diesem Ranking auf Platz 7 liegt.

Eine so hohe Anerkennung von Abduqodir Husanov wird zweifellos nicht nur dem Spieler selbst, sondern der gesamten Nationalmannschaft zusätzliche Stärke und großes Vertrauen für die WM-Spiele geben!