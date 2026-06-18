Land mit dem höchsten Alkoholkonsum in Zentralasien bekannt gegeben

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Land mit dem höchsten Alkoholkonsum in Zentralasien bekannt gegeben

Ein neues Ranking zum Pro-Kopf-Alkoholkonsum in den zentralasiatischen Staaten wurde veröffentlicht. Den Forschungsergebnissen zufolge hat Kasachstan in dieser Kategorie die Führung in der Region übernommen.

Internationalen Analysen zufolge konsumiert die Bevölkerung Kasachstans durchschnittlich 5,4 Liter reinen Alkohol pro Person und Jahr. Dieser Wert bringt das Land nicht nur auf den ersten Platz in Zentralasien, sondern führt auch zu einer Platzierung in den mittleren Rängen des globalen Rankings.

Im regionalen Ranking folgt Kirgisistan mit 3,9 Litern. In Turkmenistan wurden 3 Liter und in Usbekistan 2,1 Liter verzeichnet. Das niedrigste Ergebnis entfällt auf Tadschikistan mit einem Pro-Kopf-Verbrauch von 0,7 Litern.

Analysten betonen, dass der Alkoholkonsum in einigen muslimischen Ländern fast bei Null liegt. Insbesondere in Kuwait, Iran, Syrien und Pakistan wurden die niedrigsten Werte registriert.

Weltweit wurde Rumänien als absoluter Spitzenreiter dieses Rankings anerkannt. Den Daten zufolge entfallen dort durchschnittlich 17,1 Liter reiner Alkohol pro Jahr auf jeden Bürger über 15 Jahre.

Experten betonen, dass solche Rankings eine wichtige Bedeutung für die Untersuchung des Lebensstils, des kulturellen Umfelds und der Einstellung der Bevölkerung zu einem gesunden Lebensstil haben.

KasachstanKirgistanTurkmenistanUsbekistanTadschikistan
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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