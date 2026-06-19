Luis de la Fuente reagiert auf Kritik an Rodri: Er ist der beste Spieler der Welt

·28·Sport
Luis de la Fuente reagiert auf Kritik an Rodri: Er ist der beste Spieler der Welt

Der Cheftrainer der spanischen Nationalmannschaft, Luis de la Fuente, verteidigte Rodri, der nach dem 0:0-Unentschieden gegen Kap Verde in der Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2026 in der Kritik stand. Der Mittelfeldspieler von Manchester City wurde beschuldigt, das Spiel der Mannschaft zu verlangsamen, doch der Trainer erklärte, dass er diese Ansichten absolut nicht teilt. Dies berichtet Goal.com Nachrichten berichtet.

Laut Goal.com äußerten Experten und Fans nach Spaniens unerwartetem Unentschieden, dass Rodri den Ball im Zentrum zu lange hielt und die Intensität der Angriffe verringerte. De la Fuente hält solche Behauptungen für grundlos und sogar beleidigend.

"Selbst mit 50 % seiner Möglichkeiten ist er der Beste"

In einem Interview mit El Partidazo de Cope betonte der Trainer, dass er keine Zweifel an der Klasse seines Spielers habe. Seiner Meinung nach ist Rodri derzeit in seiner Position im Weltfußball konkurrenzlos und bleibt das zentrale Bindeglied im System der Mannschaft.

"Mein Gott, wie kann man so etwas sagen? Unabhängig davon, was jemand sagt, empfinde ich es als Beleidigung, solche Meinungen über den besten Spieler der Welt zu äußern. Rodrigo ist der stärkste Spieler der Welt, und selbst wenn er nur zu 50 % in Form ist, ist er vielen anderen Mittelfeldspielern weit überlegen", sagte Luis de la Fuente.

Laut dem Trainer leistet Rodri auf dem Platz nicht nur physisch, sondern auch intellektuell einen enormen Arbeitseinsatz. Seine Spielübersicht, seine Fähigkeit, das Gleichgewicht zu halten, und seine richtige Einschätzung der Situationen fungieren als „Leitstern“ für die spanische Nationalmannschaft.

Ungerechter Umgang mit spanischen Spielern

Der Strategie-Experte zeigte sich zudem unzufrieden darüber, dass spanische Spieler oft härter und gnadenloser kritisiert werden als ausländische Stars. Er glaubt, dass jede Bewegung von Rodri nicht so unter dem Mikroskop untersucht würde, wenn er ein Vertreter eines anderen Landes wäre.

"Würden sie es wagen, solche Dinge über andere Weltstars zu sagen? Ich glaube nicht. Aber wenn es um unsere Spieler geht, sparen die Leute mit der Kritik nicht, die sie bei anderen nicht anwenden würden", fügte der Trainer hinzu.

Als Schlüsselfigur bei Manchester City hat Rodri in den letzten Jahren sowohl auf Vereinsebene als auch in der Nationalmannschaft zahlreiche Titel gewonnen. Sein Spielstil basiert weitgehend auf Kontrolle, was ein integraler Bestandteil der spanischen Fußballphilosophie ist. Es wird betont, dass das Scheitern im Spiel gegen Kap Verde mit dem Gesamtzustand der gesamten Mannschaft zusammenhängt und es unfair sei, dies einem einzelnen Spieler zuzuschreiben.

RodriSpanienLuis de la FuenteManchester CityFußball
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Husanov unter den Top 5 der teuersten Innenverteidiger der WM 2026Husanov unter den Top 5 der teuersten Innenverteidiger der WM 2026Heute, 15:20Transfergerüchte: Nico Gonzalez im Visier von Premier-League-KlubsTransfergerüchte: Nico Gonzalez im Visier von Premier-League-KlubsHeute, 15:02Nico Williams wünscht sich Lebenslangvertrag beim Athletic Club trotz Interesse von BarcelonaNico Williams wünscht sich Lebenslangvertrag beim Athletic Club trotz Interesse von BarcelonaHeute, 14:34Historischer Erfolg: Nationalmannschaft von Curaçao schafft es ins Guinness-Buch der RekordeHistorischer Erfolg: Nationalmannschaft von Curaçao schafft es ins Guinness-Buch der RekordeHeute, 14:17Spielplan der Premier League für die Saison 2026-27 veröffentlichtSpielplan der Premier League für die Saison 2026-27 veröffentlichtHeute, 14:14Ansu Fatis unerwarteter Schritt: Ehemaliger Barcelona-Star beginnt MusikkarriereAnsu Fatis unerwarteter Schritt: Ehemaliger Barcelona-Star beginnt MusikkarriereHeute, 13:58
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Bekanntes Medium sagt den Sieger der kommenden Weltmeisterschaft voraus
Bekanntes Medium sagt den Sieger der kommenden Weltmeisterschaft voraus
Manchester City schreibt über Husanovs Spiel gegen Kanada
Manchester City schreibt über Husanovs Spiel gegen Kanada
Unerwartete Prognose russischer Experten für Usbekistan gegen Kolumbien
Unerwartete Prognose russischer Experten für Usbekistan gegen Kolumbien
Usbekische Kinder werden Weltmeister in Warschau
Usbekische Kinder werden Weltmeister in Warschau
Eine neue Hymne, ein neuer Geist für Usbekistan (Video)
Eine neue Hymne, ein neuer Geist für Usbekistan (Video)
Zentralasien vereint sich für die Nationalmannschaft von Usbekistan
Zentralasien vereint sich für die Nationalmannschaft von Usbekistan
Manchester City postet Tribut an Husanov und Usbekistan
Manchester City postet Tribut an Husanov und Usbekistan
Auf welchem Kanal kann man das Spiel Usbekistan gegen Kanada sehen?
Auf welchem Kanal kann man das Spiel Usbekistan gegen Kanada sehen?