Der Cheftrainer der spanischen Nationalmannschaft, Luis de la Fuente, verteidigte Rodri, der nach dem 0:0-Unentschieden gegen Kap Verde in der Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2026 in der Kritik stand. Der Mittelfeldspieler von Manchester City wurde beschuldigt, das Spiel der Mannschaft zu verlangsamen, doch der Trainer erklärte, dass er diese Ansichten absolut nicht teilt. Dies berichtet Goal.com Nachrichten berichtet.

Laut Goal.com äußerten Experten und Fans nach Spaniens unerwartetem Unentschieden, dass Rodri den Ball im Zentrum zu lange hielt und die Intensität der Angriffe verringerte. De la Fuente hält solche Behauptungen für grundlos und sogar beleidigend.

"Selbst mit 50 % seiner Möglichkeiten ist er der Beste"

In einem Interview mit El Partidazo de Cope betonte der Trainer, dass er keine Zweifel an der Klasse seines Spielers habe. Seiner Meinung nach ist Rodri derzeit in seiner Position im Weltfußball konkurrenzlos und bleibt das zentrale Bindeglied im System der Mannschaft.

"Mein Gott, wie kann man so etwas sagen? Unabhängig davon, was jemand sagt, empfinde ich es als Beleidigung, solche Meinungen über den besten Spieler der Welt zu äußern. Rodrigo ist der stärkste Spieler der Welt, und selbst wenn er nur zu 50 % in Form ist, ist er vielen anderen Mittelfeldspielern weit überlegen", sagte Luis de la Fuente.

Laut dem Trainer leistet Rodri auf dem Platz nicht nur physisch, sondern auch intellektuell einen enormen Arbeitseinsatz. Seine Spielübersicht, seine Fähigkeit, das Gleichgewicht zu halten, und seine richtige Einschätzung der Situationen fungieren als „Leitstern“ für die spanische Nationalmannschaft.

Ungerechter Umgang mit spanischen Spielern

Der Strategie-Experte zeigte sich zudem unzufrieden darüber, dass spanische Spieler oft härter und gnadenloser kritisiert werden als ausländische Stars. Er glaubt, dass jede Bewegung von Rodri nicht so unter dem Mikroskop untersucht würde, wenn er ein Vertreter eines anderen Landes wäre.

"Würden sie es wagen, solche Dinge über andere Weltstars zu sagen? Ich glaube nicht. Aber wenn es um unsere Spieler geht, sparen die Leute mit der Kritik nicht, die sie bei anderen nicht anwenden würden", fügte der Trainer hinzu.

Als Schlüsselfigur bei Manchester City hat Rodri in den letzten Jahren sowohl auf Vereinsebene als auch in der Nationalmannschaft zahlreiche Titel gewonnen. Sein Spielstil basiert weitgehend auf Kontrolle, was ein integraler Bestandteil der spanischen Fußballphilosophie ist. Es wird betont, dass das Scheitern im Spiel gegen Kap Verde mit dem Gesamtzustand der gesamten Mannschaft zusammenhängt und es unfair sei, dies einem einzelnen Spieler zuzuschreiben.