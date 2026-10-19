Nach der Inbetriebnahme der neuen Brücke in Samarqand verkürzt sich die Strecke vom Wohngebiet Shirin bis ins Stadtzentrum von 23 Kilometern auf 4 Kilometer. Das Großbauprojekt über den Fluss Qoradaryo mit einem Investitionsvolumen von 310 Milliarden Sum verbindet das neue Wohngebiet mit der Stadt Samarqand und dem internationalen Flughafen. Präsident Shavkat Mirziyoyev informierte sich während seines Besuchs in der Region über den Baufortschritt und betonte die Bedeutung des Projekts für die Bevölkerung.

Die 780-Meter-Brücke: Die wichtigsten Zahlen

Die über den Qoradaryo errichtete Brücke ist eines der Großprojekte zur Entwicklung der Verkehrsinfrastruktur von Samarqand. Ihre technischen Daten sind wie folgt:

Projektkosten: 310 Milliarden Sum.

Länge: 780 Meter.

Breite: 29,8 Meter.

Höhe: 12 Meter.

Fahrbahn: 4 Spuren.

Kapazität: bis zu 25.000 Fahrzeuge pro Tag.

Das Hauptziel der Brücke ist die effiziente Organisation des Verkehrsflusses, die Reduzierung von Staus und die Erhöhung der Verkehrssicherheit. Es wird erwartet, dass das neue Bauwerk insbesondere für die Bewohner des Wohngebiets Shirin die Fahrt ins Stadtzentrum und zum Flughafen erheblich erleichtern wird.

30 Minuten Zeitersparnis von Shirin bis ins Zentrum

Der wichtigste Aspekt des Projekts ist die Verkürzung von Distanz und Zeit. Während der Weg von Shirin bis ins Zentrum von Samarqand derzeit 23 Kilometer beträgt, wird dieser Wert nach Inbetriebnahme der Brücke auf 4 Kilometer sinken.

Im Ergebnis:

die Entfernung zum Stadtzentrum verkürzt sich um 19 Kilometer ;

die Fahrzeit verringert sich um 30 Minuten ;

die Verkehrsverbindung zwischen der Stadt und dem neuen Wohngebiet wird verbessert;

zusätzliche Annehmlichkeiten für die Fahrt zum Flughafen werden geschaffen;

die Möglichkeiten zur Steuerung des Verkehrsflusses und zur Reduzierung von Staus werden erweitert.

Natürlich hängt die tatsächliche Zeitersparnis auch von den Verkehrsbedingungen und dem Verkehrsaufkommen ab. Die im Projekt festgelegten Kennzahlen deuten jedoch darauf hin, dass die neue Brücke einen erheblichen Einfluss auf den täglichen Pendelverkehr der Stadtbewohner haben wird.

„Diese Brücke war einer meiner Träume“

Präsident Shavkat Mirziyoyevwurde während seines Besuchs über die technischen Lösungen des Projekts, die Möglichkeiten der Verkehrssteuerung und die Bedeutung des Bauwerks für die städtische Infrastruktur informiert.

Vor Ort fand auch ein Gespräch mit lokalen Aktivisten statt. Das Staatsoberhaupt ging auf das touristische Potenzial von Samarqand und die Entwicklung der städtischen Infrastruktur ein.

„Diese Brücke war einer meiner Träume. Heute ist dieser Traum wahr geworden“, sagte der Präsident.

Shavkat Mirziyoyev betonte, dass durch eine sorgfältige Projektplanung und eine rationale Logistik Kosten gesenkt und Wege für die Menschen verkürzt werden können.

„Schließlich ist diese Stadt für die Menschen da!“, sagte das Staatsoberhaupt.

Dieser Gedanke spiegelt das Hauptziel des Projekts wider: Großbauvorhaben sollten sich nicht nur auf die Errichtung neuer Strukturen beschränken, sondern das Leben der Menschen erleichtern und zur Einsparung von Zeit und Ressourcen beitragen.

Neue Möglichkeiten für das touristische Potenzial von Samarqand

Der Präsident stellte fest, dass die Zahl der Touristen, die unser Land besuchen, stetig wächst. Er betonte, dass im Jahr 2016 1,2 Millionen Touristen nach Usbekistan kamen, während die jährliche Zahl heute 5 Millionen erreicht hat.

Das Staatsoberhaupt unterstrich, dass Usbekistan seine Position im internationalen Wettbewerb festigen müsse und dafür ein effizientes Verkehrs- und Logistiksystem erforderlich sei.

Für Samarqand ist die Bedeutung solcher Projekte groß. Denn die Stadt ist nicht nur ein bedeutendes kulturelles und historisches Zentrum des Landes, sondern auch eines der wichtigsten Ziele für ausländische Touristen. Je komfortabler die Fortbewegung innerhalb der Stadt ist, desto bessere Bedingungen werden für Touristen und die lokale Bevölkerung geschaffen.

Die neue Brücke über den Qoradaryo soll die Verkehrsverbindungen verbessern, indem sie das Wohngebiet Shirin mit der Stadt und dem Flughafen verbindet.

„Ich bin Usbeke, ich handle für mein Volk“

Im weiteren Verlauf des Gesprächs setzte das Staatsoberhaupt seine Gedanken darüber fort, dass Städte den Interessen der Menschen dienen sollten, und ging auch auf die Verantwortung jedes Einzelnen gegenüber Volk und Land ein.

„Ich habe bereits in meiner gestrigen Rede wiederholt die Begriffe 'eigen', 'wir selbst', 'unsere Identität', 'das Unsere' betont. Wir müssen im Geiste der Ideen leben: 'Ich bin Usbeke, ich handle für mein Volk, ich lerne für mein Volk, ich strebe nach Fortschritt für meine Zukunft'“, sagte Shavkat Mirziyoyev.

Diese Gedanken zeigen, dass neben Infrastrukturprojekten auch der menschliche Faktor, Wissen, Initiative und die Verantwortung gegenüber der Gesellschaft für den Fortschritt des Landes entscheidend sind.

Was bringt die neue Brücke den Einwohnern von Samarqand?

Nach der Inbetriebnahme des 310 Milliarden Sum teuren Projekts wird erwartet, dass die Verkehrsverbindung zwischen dem Wohngebiet Shirin und der Stadt Samarqand auf ein neues Niveau gehoben wird. Die Verkürzung der Strecke um 19 Kilometer, die vierspurige Gestaltung und die Kapazität von bis zu 25.000 Fahrzeugen pro Tag sind wichtige Kennzahlen für die städtische Infrastruktur.

Der größte Nutzen der Brücke liegt in der Zeitersparnis für die Menschen und der besseren Vernetzung der verschiedenen Stadtteile. Die Hauptaufgabe besteht nun darin, den Bau qualitativ abzuschließen, einen sicheren Verkehr zu gewährleisten und die neuen Transportmöglichkeiten effizient zu nutzen.

Dieses Projekt in Samarqand zeigt erneut, wie eng moderne Infrastruktur und menschliche Interessen bei der Stadtentwicklung miteinander verknüpft sind.