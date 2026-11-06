Neue Preise für iPhone DUO und 18 Pro Modelle
Die Preise für die iPhone 18 Smartphone-Serie vom 6. November 2026 wurden bekannt gegeben. Das Angebot umfasst das iPhone DUO, das iPhone 18 Pro sowie das iPhone 18 Pro Max. Die Kosten der Geräte richten sich nach Speicherkapazität, Farbe und SIM-Karten-Typ.
iPhone DUO Preise:
• 256 GB Speicherversion — 2699 Dollar
• 512 GB — 3199 Dollar
• 1 TB — 5499 Dollar
• 2 TB — 6799 Dollar
iPhone 18 Pro in eSIM + eSIM Konfiguration:
• 256 GB Silver — 1519 Dollar
• 256 GB Glacier — 1529 Dollar
• 256 GB Black — 1519 Dollar
• 256 GB Burgundy — 1519 Dollar
• 512 GB — 1779 Dollar
• 1 TB — 2899 Dollar
iPhone 18 Pro Max in eSIM + eSIM Konfiguration:
• 256 GB Black — 1699 Dollar
• 256 GB Silver — 1709 Dollar
• 256 GB Glacier — 1719 Dollar
• 256 GB Burgundy — 1719 Dollar
• 512 GB Black — 1949 Dollar
• 512 GB Silver — 1999 Dollar
• 512 GB Glacier — 1979 Dollar
• 512 GB Burgundy — 1949 Dollar
• 1 TB — 2649 Dollar
iPhone 18 Pro in SIM + eSIM Konfiguration:
• 256 GB Silver — 1579 Dollar
• 256 GB Glacier — 1579 Dollar
• 256 GB Black — 1649 Dollar
• 256 GB Burgundy — 1649 Dollar
• 512 GB — 1899 Dollar
• 1 TB — 2799 Dollar
iPhone 18 Pro Max in SIM + eSIM Konfiguration:
• 256 GB Glacier — 1739 Dollar
• 256 GB Black — 1719 Dollar (Aktionspreis)
• 256 GB Silver — 1719 Dollar
• 256 GB Burgundy — 1799 Dollar
• 512 GB Black — 1999 Dollar
• 512 GB Silver — 2019 Dollar
• 512 GB Burgundy — 1999 Dollar
• 512 GB Glacier — 2019 Dollar
• 1 TB Black — 2649 Dollar
• 1 TB Burgundy — 2649 Dollar
• 1 TB Glacier — 2999 Dollar
• 1 TB Silver — 2799 Dollar
Die aufgeführten Preise gelten für den Stand vom 6. November 2026. Die Preise im Handel können sich täglich ändern.
Kommentare 0
…