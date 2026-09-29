200.000 Dollar, Haus und Volkswagen: Große Belohnung für usbekische Schachspieler

Nach dem historischen Sieg in Samarkand wurde eine angemessene Belohnung für die usbekischen Schachspieler festgelegt. Jeder usbekische Schachspieler, der bei der 46. Schacholympiade den Meistertitel errang, erhält 200.000 Dollar, ein Wohnhaus und ein Volkswagen-Auto als Prämie.

Dies gab Präsident Shavkat Mirziyoyev bei einem Treffen mit den Mitgliedern der usbekischen Nationalmannschaften im Schach und Paraschach sowie deren Angehörigen bekannt. Die Auszeichnungen wurden anlässlich der Ergebnisse der 46. Schacholympiade und der 3. Paraschach-Olympiade festgelegt.

Drei große Auszeichnungen für die Gewinner gleichzeitig

Bei dem in Samarkand ausgetragenen Wettbewerb erzielte die usbekische Herren-Nationalmannschaft ein historisches Ergebnis und sicherte sich den Titel des zweifachen Olympiasiegers. Präsident Shavkat Mirziyoyev gratulierte dem Team zum Sieg und betonte besonders den Intellekt, den Willen und das Können der Schachspieler.

Nun wird die Arbeit der Champions nicht nur durch hohe sportliche Ergebnisse, sondern auch durch materielle Anreize gewürdigt.

Gemäß dem Beschluss werden die Champions:

Nodirbek Abdusattorov ,

Javohir Sindorov ,

Nodirbek Yoqubboyev ,

Muhiddin Madaminov ,

Shamsiddin Vohidov

mit einem Wohnhaus und einem Auto ausgezeichnet.

Darüber hinaus erhält jeder Schachspieler, der Olympiasieger wurde, 200.000 US-Dollar als Geldprämie.

«Ein Auto ist nötig, aber ein Haus ist auch nötig»

Als der Präsident bei dem Treffen über die Förderung der Schachspieler sprach, ging er scherzhaft auch auf das Thema Wohnraum ein.

«Natürlich braucht man ein Auto, aber für zukünftige Bräute braucht man auch ein Haus».

Diese Bemerkung sorgte im Saal für eine herzliche Stimmung.

Auf diese Weise beschränken sich die Belohnungen für die Champions nicht nur auf Geld. Sie erhalten auch ein Haus und ein neues Auto.

Auch die Trainer wurden nicht vergessen

Hinter dem großen Sieg steckt neben der Arbeit der Schachspieler auch die ihrer Mentoren und Trainer.

Aus diesem Grund werden auch der Cheftrainer der Nationalmannschaft Rustam Qosimjonov und der Trainer Samandar Shermuhammadov mit einem Auto ausgezeichnet.

Zudem ist für die Trainer der Champions eine Geldprämie von jeweils 50.000 Dollar vorgesehen.

Haus und Auto auch für Paraschachspieler

Im Rahmen der Wettbewerbe in Samarkand erzielten auch die Paraschachspieler beachtliche Ergebnisse.

Die Mitglieder der usbekischen Paraschach-Nationalmannschaft, Ahadxon Kimsanboyev, Marsel Shoyusupov, Sardorbek Mamarajabov, Selbi Kakishova und Sirojiddin Zaynidinov, werden ebenfalls mit einem Wohnhaus und einem Auto ausgezeichnet.

Jeder Paraschachspieler, der eine Bronzemedaille gewonnen hat, erhält 50.000 Dollar, und deren Trainer erhalten eine Geldprämie von jeweils 12.500 Dollar. Diese wird ausgezahlt.

Derzeit wurden einige dieser Sportler bereits mit staatlichen Auszeichnungen geehrt. Unter anderem wurden die Paraschachspieler Selbi Kakishova, Ahadxon Kimsanboyev, Sardorbek Mamarajabov, Marsel Shayusupov und Sirojiddin Zaynidinov per Dekret des Präsidenten mit der «Mardlik»-Medaille ausgezeichnet.

Mit diesem Sieg beginnen auch neue Meilensteine

Präsident Shavkat Mirziyoyev betonte, dass die Auszeichnungen nicht nur eine einfache Anerkennung des heutigen Ergebnisses sein sollten, sondern die Schachspieler dazu anspornen müssten, in Zukunft noch höhere Ziele zu erreichen.

Auch im offiziellen Beschluss wurde die Bedeutung des Sieges bei der Olympiade in Samarkand für die Stärkung des internationalen Ansehens Usbekistans, die Popularisierung des Schachs und die Gewinnung der jungen Generation für den Denksport hervorgehoben.

Laut dem Präsidenten ist vorgesehen, dass die Schach- und Paraschachspieler ihre Belohnungen noch heute erhalten, ihre neuen Autos fahren und ihre neuen Häuser beziehen können.

Die historische Olympiade in Samarkand hat eine neue große Phase für das usbekische Schach eingeleitet. Nun stehen die Champions vor einer neuen Aufgabe: den erreichten hohen Status zu bewahren, auf internationaler Ebene noch größere Erfolge zu erzielen und eine neue Generation von Schachspielern zu erziehen, die von ihnen inspiriert sind.