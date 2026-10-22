Kung-Fu-Roboter zertrümmert Auto (Video)

·45·Technologie
Kung-Fu-Roboter zertrümmert Auto (Video)

Ein Roboter, der Kung-Fu-Bewegungen ausführen kann, hat ein Auto angegriffen und dessen Karosserie verbeult. Keine Sorge – es handelt sich hierbei nicht um einen außer Kontrolle geratenen Roboter, sondern um ein Video, das seine Fähigkeiten demonstriert. Dies berichtete die South China Morning Post.

Das chinesische Unternehmen Unitree Robotics hat seinen humanoiden Roboter namens H2-X Kung Fu Legend Guardian vorgestellt, der für Sicherheitsaufgaben und Hilfeleistungen in Notfällen konzipiert wurde.

In dem vom Unternehmen veröffentlichten Video ist zu sehen, wie der Roboter auf das Dach eines Autos springt, einen Rückwärtssalto vollführt und anschließend mit Faust- und Trittschlägen gegen die Autotür die Karosserie beschädigt. Der Roboter führte zudem Sprünge aus großer Höhe, Drehungen in der Luft und andere komplexe akrobatische Bewegungen aus.

Die Fähigkeiten des H2-X beschränken sich nicht nur auf Kampfhandlungen. Das Präsentationsvideo zeigt auch Szenen, in denen der Roboter einem bewaffneten Angreifer entgegentritt oder bei einem Autounfall die Frontpartie eines Fahrzeugs anhebt, um eine darunter eingeklemmte Person zu retten. Diese Sequenzen sind jedoch Teil des Werbevideos; ob der Roboter in solchen Situationen bereits autonom agieren kann, wurde bisher nicht bestätigt.

Laut Angaben des Unternehmens kann der Roboter mit einer Akkuladung im Stand bis zu acht Stunden lang betrieben werden. Dieser Wert bezieht sich jedoch nicht auf die Dauer kontinuierlicher Kung-Fu-Bewegungen.

Der Preis und das Veröffentlichungsdatum des H2-X wurden bisher nicht bekannt gegeben.

Unitree RoboticsH2-X Kung Fu Legend GuardianRobotikHumanoide RoboterTechnologie
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Bettelnde Roboter auf den Straßen Chinas aufgetauchtBettelnde Roboter auf den Straßen Chinas aufgetaucht12 Oktober 21:50China hat einen fischähnlichen Roboter entwickelt: Ein neues Zeitalter unter Wasser könnte beginnen (Video)China hat einen fischähnlichen Roboter entwickelt: Ein neues Zeitalter unter Wasser könnte beginnen (Video)13 September 12:20Schweizer Wissenschaftler entwickeln eine Roboterhand, die auf Fingern läuftSchweizer Wissenschaftler entwickeln eine Roboterhand, die auf Fingern läuft28 September 02:22Online-Händler Samokat testet Zustellung durch Roboter-KuriereOnline-Händler Samokat testet Zustellung durch Roboter-Kuriere7 Juli 16:22Honor startet Vorbestellungen für einzigartiges Robot Phone: Roboter-Kamera aus TitanHonor startet Vorbestellungen für einzigartiges Robot Phone: Roboter-Kamera aus Titan18 Juli 13:55BYD zeigt im August seinen humanoiden Roboter: Das Ziel ist ehrgeizigBYD zeigt im August seinen humanoiden Roboter: Das Ziel ist ehrgeizig5 August 08:09
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Technologie nachrichten

iPhone 18 Preise in Usbekistan haben sich erneut geändert
iPhone 18 Preise in Usbekistan haben sich erneut geändert
Aktuelle Preise für das iPhone 18 auf dem Malika-Markt
Aktuelle Preise für das iPhone 18 auf dem Malika-Markt
Künstliche Intelligenz entschlüsselt geheimen Code aus der Napoleon-Ära
Künstliche Intelligenz entschlüsselt geheimen Code aus der Napoleon-Ära
Neue Preise für das iPhone 18 Pro Max bekannt gegeben
Neue Preise für das iPhone 18 Pro Max bekannt gegeben
Preise für iPhone 18 Pro und Pro Max am 10. Oktober
Preise für iPhone 18 Pro und Pro Max am 10. Oktober
Berichte über zerkratzte iPhone 18 Pro Max sorgen für Diskussionen in sozialen Netzwerken
Berichte über zerkratzte iPhone 18 Pro Max sorgen für Diskussionen in sozialen Netzwerken
Preise für iPhone 18 Pro und Pro Max am 4. Oktober
Preise für iPhone 18 Pro und Pro Max am 4. Oktober
Aktuelle Preise für iPhone 18 Smartphones aktualisiert
Aktuelle Preise für iPhone 18 Smartphones aktualisiert