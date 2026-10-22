Kung-Fu-Roboter zertrümmert Auto (Video)

Ein Roboter, der Kung-Fu-Bewegungen ausführen kann, hat ein Auto angegriffen und dessen Karosserie verbeult. Keine Sorge – es handelt sich hierbei nicht um einen außer Kontrolle geratenen Roboter, sondern um ein Video, das seine Fähigkeiten demonstriert. Dies berichtete die South China Morning Post.

Das chinesische Unternehmen Unitree Robotics hat seinen humanoiden Roboter namens H2-X Kung Fu Legend Guardian vorgestellt, der für Sicherheitsaufgaben und Hilfeleistungen in Notfällen konzipiert wurde.

In dem vom Unternehmen veröffentlichten Video ist zu sehen, wie der Roboter auf das Dach eines Autos springt, einen Rückwärtssalto vollführt und anschließend mit Faust- und Trittschlägen gegen die Autotür die Karosserie beschädigt. Der Roboter führte zudem Sprünge aus großer Höhe, Drehungen in der Luft und andere komplexe akrobatische Bewegungen aus.

Die Fähigkeiten des H2-X beschränken sich nicht nur auf Kampfhandlungen. Das Präsentationsvideo zeigt auch Szenen, in denen der Roboter einem bewaffneten Angreifer entgegentritt oder bei einem Autounfall die Frontpartie eines Fahrzeugs anhebt, um eine darunter eingeklemmte Person zu retten. Diese Sequenzen sind jedoch Teil des Werbevideos; ob der Roboter in solchen Situationen bereits autonom agieren kann, wurde bisher nicht bestätigt.

Laut Angaben des Unternehmens kann der Roboter mit einer Akkuladung im Stand bis zu acht Stunden lang betrieben werden. Dieser Wert bezieht sich jedoch nicht auf die Dauer kontinuierlicher Kung-Fu-Bewegungen.

Der Preis und das Veröffentlichungsdatum des H2-X wurden bisher nicht bekannt gegeben.