Bettelnde Roboter auf den Straßen Chinas aufgetaucht

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Bettelnde Roboter auf den Straßen Chinas aufgetaucht

Auf den Straßen mehrerer chinesischer Städte sind humanoide Roboter aufgetaucht, die um Almosen bitten. Vor ihnen stehen Schilder mit Aufschriften wie „Bitte bezahlen Sie meine Stromrechnung“ sowie QR-Codes für Online-Geldtransfers. Diese ungewöhnlichen Szenen werfen die Frage auf, ob im Zeitalter der KI-Revolution selbst das Betteln auf der Straße zu einer Tätigkeit für Roboter werden könnte.

In letzter Zeit wird viel darüber gesprochen, dass KI-basierte Programme und Roboter menschliche Arbeitsplätze übernehmen könnten. Doch wer hätte gedacht, dass diese Technologien sogar die Plätze von Menschen einnehmen könnten, die auf der Straße betteln?

Medienberichten zufolge haben humanoide Roboter in letzter Zeit begonnen, um Almosen zu bitten. Dies zeigt, dass sie nun auch in einen Bereich vordringen, der lange Zeit von Menschen besetzt war.

Roboter auf den Straßen von Peking, Chengdu und Fuzhou aufgetaucht

Die in Hongkong ansässige Nachrichtenseite HK01 berichtete kürzlich, dass in mehreren chinesischen Städten humanoide Roboter beim Betteln gesehen wurden. Solche Roboter wurden unter anderem auf den Straßen von Peking, Chengdu und Fuzhou gesichtet.

Das Auftauchen der Roboter in mehreren Städten deutet darauf hin, dass es sich nicht um einen Zufall oder ein Einzelschicksal handelt, sondern um den Beginn eines neuen Trends.

Die Personen, die die Roboter auf die Straße stellten, achteten auch besonders auf deren Zustand und Aussehen. Einige Roboter knieten mit gesenktem Kopf, während andere hockend vor ihren „menschlichen Besitzern“ zu sehen waren.

Neben ihnen wurden verschiedene Schilder platziert, um die Aufmerksamkeit der Menschen auf sich zu ziehen. Hilfe wurde beispielsweise mit Sätzen wie „Ich habe kein Geld, um mein Telefon aufzuladen“ und „Bitte bezahlen Sie meine Stromrechnung“ erbeten. Zudem wurden QR-Codes für Online-Spenden bereitgestellt.

Bilder der Roboter sorgen im Internet für Aufsehen

Ein silberner Roboter kniet auf dem Gehweg und bittet per QR-Code um eine Spende.

Fotos der bettelnden Roboter verbreiteten sich diese Woche im chinesischen Internetsegment rasend schnell und lösten breite Diskussionen aus. Die Nutzer waren in zwei gegensätzliche Lager gespalten.

Eine Gruppe von Menschen äußerte Besorgnis darüber, dass künstliche Intelligenz in fast alle Bereiche des menschlichen Lebens eindringt. Ihrer Meinung nach könnten Menschen durch die technologische Entwicklung gezwungen sein, selbst in Tätigkeiten mit Robotern zu konkurrieren, die bisher als rein menschlich galten.

Andere bezweifelten die Echtheit dieses Trends. Sie stellten die Frage, ob die Roboter tatsächlich zum Betteln auf die Straße geschickt wurden oder ob es sich lediglich um eine inszenierte Aktion handelt, um die Aufmerksamkeit der Menschen zu erregen.

So haben einige scheinbar einfache Bilder eine hitzige Debatte über die Rolle der künstlichen Intelligenz in der Gesellschaft, ihre Möglichkeiten und ihre Beziehung zu den Menschen ausgelöst.

Ist es logisch, teure Roboter zum Betteln einzusetzen?

Zu den fortschrittlichsten humanoiden Robotern auf dem heutigen Markt gehören die Modelle G1 und H2 des Unternehmens Unitree. Solche Roboter sind jedoch nicht billig. Daher erscheint ihr Einsatz zum Betteln auf der Straße finanziell nicht sehr sinnvoll.

Unter Berücksichtigung der Kosten für den Kauf und Betrieb eines Roboters dürfte es schwierig sein, mit einer solchen Tätigkeit wirtschaftlichen Gewinn zu erzielen. Wenn das Hauptziel jedoch nicht das Sammeln von Geld, sondern das Erregen von Aufmerksamkeit ist, ändert sich die Situation grundlegend.

Einige vermuteten, dass diese ungewöhnlichen Szenen Teil eines Kunstprojekts sein könnten. Ihrer Meinung nach könnten solche Installationen mit Robotern dazu dienen, die Menschen dazu anzuregen, über die immer komplexer werdende Beziehung zwischen künstlicher Intelligenz und Robotern nachzudenken.

Denn wenn die von Menschen geschaffene Technologie beginnt, menschliche Handlungen nachzuahmen, wirft dies nicht nur Fragen zum technischen Fortschritt, sondern auch zur Zukunft der Gesellschaft auf.

Bisher ist der wahre Zweck der bettelnden Roboter auf Chinas Straßen nicht vollständig geklärt. Sie könnten Teil eines echten sozialen Experiments, eines Kunstprojekts oder einfach eine Aktion sein, um im Internet für Aufsehen zu sorgen. Doch dieses Phänomen zeigt, dass die Debatte über die Rolle der künstlichen Intelligenz im menschlichen Leben noch lange anhalten wird.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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