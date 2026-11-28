Eine lokale Musik- und Konzertagentur in China — G-DRAGON einer der führenden Akteure im Bereich der Robotik, Unitree Robotics hat sich für ein ungewöhnliches Projekt zusammengetan. Die Parteien gründen eine K-Pop-Girlgroup, deren Mitglieder vollständig aus humanoiden Robotern bestehen.

Erster Auftritt in Hongkong und Debüt im Jahr 2027

In einem im Rahmen des Projekts veröffentlichten Video wurden die Bühnenbewegungen und die Choreografie der Roboter-Performer gezeigt. Insbesondere die humanoiden Roboter 16. November beim MACH 33 Modeevent in Hongkong tanzten sie zur Musik und zogen die Aufmerksamkeit des Publikums auf sich.

Das offizielle Debüt der neuen Robotergruppe ist für Januar 2027 geplant.

Wichtige Details zum Projekt

Indikatoren Offizielle Informationen Projektinitiatoren G-DRAGON (Musik- und Konzertagentur) sowie Unitree Robotics Gruppenkonzept Bestehend aus humanoiden Robotern K-Pop-Girlgroup Erster öffentlicher Auftritt 16. November Tanzaufführung bei der MACH 33 Modenschau in Hongkong Offizielles Debütdatum Januar 2027 Monat

Glauben Sie, dass Musikgruppen aus humanoiden Robotern in Zukunft mit echten Künstlern und K-Pop-Stars auf der Bühne konkurrieren können?

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