In China tanzten 20 Roboter gemeinsam mit 120 Tänzern (Video)

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In China tanzten 20 Roboter gemeinsam mit 120 Tänzern (Video)

Am 22. September 2026 traten bei der Eröffnungszeremonie des internationalen Berufswettbewerbs WorldSkills in Shanghai, China, 20 humanoide Roboter gemeinsam mit 120 jungen Tänzern auf einer Bühne auf. Dies berichtete die offizielle Website des Wettbewerbs.

Während der Vorführung bewegten sich die Roboter synchron zu den Menschen und führten Elemente aus Walzer und modernem Tanz aus. Sie agierten in unmittelbarer Nähe zu ihren Tanzpartnern und meisterten dabei komplexe Bewegungsabläufe.

Die Vorbereitung der Darbietung mit dem Titel „Licht der Zukunft“ erforderte monatelanges Training. Um die Bewegungen der Roboter an die der Tänzer anzupassen, wurden Motion-Capture-Technologien, Sensoren und spezielle Steuerungssysteme eingesetzt.

Die Organisatoren betonten, dass dieser Auftritt von Robotern und Menschen die Harmonie zwischen Technologie und menschlicher Kreativität demonstrieren sollte.

WorldSkillsShanghaiHumanoide RoboterLicht der ZukunftRobotik
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Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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