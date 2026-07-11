Revolution in der Medizin: Humanoid-Roboter Unitree G1 nimmt erstmals an einer Operation teil

·33·Technologie
Revolution in der Medizin: Humanoid-Roboter Unitree G1 nimmt erstmals an einer Operation teil

Ein historisches Ereignis in der Welt der Medizin und Hochtechnologie: Der humanoide Roboter Unitree G1 hat erstmals erfolgreich als Assistent bei einem komplexen chirurgischen Eingriff am menschlichen Körper teilgenommen. Dieses Experiment ist ein riesiger Schritt in der Robotik und eröffnet die Möglichkeit für den zukünftigen breiten Einsatz von menschenähnlichen Robotern in Krankenhäusern. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Forscher der University of California San Diego setzten den Unitree G1 Roboter bei einer Reihe von Gallenblasenoperationen ein. Dies wurde als weltweit erster dokumentierter Fall registriert, bei dem ein humanoider Roboter an einem realen medizinischen Eingriff beteiligt war. Die Tests wurden Anfang Juli im Advanced Robotics and Controls Lab (ARCLab) der Universität durchgeführt.

Menschliche Steuerung und robotische Präzision

Laut ixbt.com führte der Unitree G1 die Operation nicht autonom durch. Das Gerät wurde vollständig von einem Menschen über Bewegungssensoren, Fußpedale und spezielle Überwachungssysteme gesteuert. Dieses Schema ermöglichte es dem Chirurgen, seine Bewegungen aus der Ferne auf den Roboter zu übertragen und beide Roboterarme gleichzeitig zu koordinieren. Zum Beispiel hielt der Roboter mit einer Hand das Gewebe fest, während er mit der anderen den chirurgischen Schnitt ausführte.

Das Projekt wurde unter der Leitung von Professor Michael Yip sowie den Chirurgen Charles Goldberg und Preetham Suresh durchgeführt. Die Wissenschaftler betonten, dass der Roboter bei diesen Tests nicht als autonomes Entscheidungssystem agierte, sondern als technologische Erweiterung der Chirurgenhände. Diese Methode erweitert die physischen Fähigkeiten des Arztes und dient dazu, die Präzision der Bewegungen zu maximieren.

Unterschiede zu traditionellen Systemen und Zukunftsaussichten

Derzeit werden in der Medizin spezialisierte Operationsroboter (wie das Da Vinci System) eingesetzt, die jedoch eine spezielle Infrastruktur und angepasste Ausrüstung erfordern. Der Vorteil humanoider Roboter liegt darin, dass sie für Umgebungen konzipiert sind, die für Menschen ausgelegt sind. In Zukunft könnten solche Roboter in bestehenden Operationssälen mit herkömmlichen medizinischen Instrumenten arbeiten, ohne dass Krankenhäuser umgerüstet werden müssen.

Es wird erwartet, dass die Entwicklung dieser Technologie die Fernchirurgie auf eine neue Stufe heben wird. Dabei könnte ein hochqualifizierter Spezialist aus Tausenden von Kilometern Entfernung komplexe Operationen mithilfe eines Roboters durchführen. Experten sind jedoch der Meinung, dass es noch einige Jahre dauern wird, bis humanoide Roboter flächendeckend in Operationssälen eingesetzt werden.

Damit sich die Technologie durchsetzen kann, muss sie jahrelange klinische Studien durchlaufen, die Zulassung staatlicher Aufsichtsbehörden erhalten und ihre Sicherheit vollständig nachweisen. Zudem müssen neue Standards für die Ausbildung von Fachkräften im Umgang mit Roboterchirurgen sowie Regeln für die Krankenversicherung entwickelt werden. Dennoch hat das Experiment mit dem Unitree G1 erneut bestätigt, dass die Zukunft der Medizin eng mit Robotern verbunden ist.

РобототехникаUnitree G1ТиббиётТехнологияЖарроҳлик
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Redmi Note 17 Serie wird teurer: Xiaomi verspricht neue Qualität auf Flaggschiff-NiveauRedmi Note 17 Serie wird teurer: Xiaomi verspricht neue Qualität auf Flaggschiff-NiveauHeute, 04:28Volle Ladung in 3 Minuten: Rekordverdächtige Festkörperbatterie in China entwickeltVolle Ladung in 3 Minuten: Rekordverdächtige Festkörperbatterie in China entwickeltHeute, 03:53ASRock-Spezialschutzsystem konnte Schmelzen der GeForce RTX 5090 nicht verhindernASRock-Spezialschutzsystem konnte Schmelzen der GeForce RTX 5090 nicht verhindernHeute, 02:56Neuer ständiger CEO für das soziale Netzwerk Bluesky ernanntNeuer ständiger CEO für das soziale Netzwerk Bluesky ernanntHeute, 02:53Europäische Union prüft Gesetzesentwurf zum Scannen privater KorrespondenzEuropäische Union prüft Gesetzesentwurf zum Scannen privater KorrespondenzHeute, 02:30Apple verklagt OpenAI: Industriespionage und vertrauliche DatenApple verklagt OpenAI: Industriespionage und vertrauliche DatenHeute, 01:54
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Technologie nachrichten

Erstes iPhone 18 Design geleakt: Apple wählt unerwarteten Look
Erstes iPhone 18 Design geleakt: Apple wählt unerwarteten Look
Kommunikation mit Verstorbenen durch KI: Forschung liefert unerwartete Ergebnisse
Kommunikation mit Verstorbenen durch KI: Forschung liefert unerwartete Ergebnisse
Verkauf hyperrealistischer humanoider Roboter in China gestartet: Preise bis zu 146.000 Dollar
Verkauf hyperrealistischer humanoider Roboter in China gestartet: Preise bis zu 146.000 Dollar
Japanische Wissenschaftler revolutionieren Batterien: Lithium-Schwefel-Batterie entwickelt
Japanische Wissenschaftler revolutionieren Batterien: Lithium-Schwefel-Batterie entwickelt
Legendäres Nokia Asha kehrt zurück: HMD bereitet Touch-Telefon der nächsten Generation vor
Legendäres Nokia Asha kehrt zurück: HMD bereitet Touch-Telefon der nächsten Generation vor
Ubtech präsentiert hyperrealistische U1-Roboter mit menschlicher Haut
Ubtech präsentiert hyperrealistische U1-Roboter mit menschlicher Haut
Geomagnetische Stürme verändern Oberflächentemperaturen drastisch
Geomagnetische Stürme verändern Oberflächentemperaturen drastisch
NASA findet stärkste Beweise für Leben auf dem Mars: Perseverance-Update
NASA findet stärkste Beweise für Leben auf dem Mars: Perseverance-Update