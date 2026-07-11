Revolution in der Medizin: Humanoid-Roboter Unitree G1 nimmt erstmals an einer Operation teil

Ein historisches Ereignis in der Welt der Medizin und Hochtechnologie: Der humanoide Roboter Unitree G1 hat erstmals erfolgreich als Assistent bei einem komplexen chirurgischen Eingriff am menschlichen Körper teilgenommen. Dieses Experiment ist ein riesiger Schritt in der Robotik und eröffnet die Möglichkeit für den zukünftigen breiten Einsatz von menschenähnlichen Robotern in Krankenhäusern. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Forscher der University of California San Diego setzten den Unitree G1 Roboter bei einer Reihe von Gallenblasenoperationen ein. Dies wurde als weltweit erster dokumentierter Fall registriert, bei dem ein humanoider Roboter an einem realen medizinischen Eingriff beteiligt war. Die Tests wurden Anfang Juli im Advanced Robotics and Controls Lab (ARCLab) der Universität durchgeführt.

Menschliche Steuerung und robotische Präzision

Laut ixbt.com führte der Unitree G1 die Operation nicht autonom durch. Das Gerät wurde vollständig von einem Menschen über Bewegungssensoren, Fußpedale und spezielle Überwachungssysteme gesteuert. Dieses Schema ermöglichte es dem Chirurgen, seine Bewegungen aus der Ferne auf den Roboter zu übertragen und beide Roboterarme gleichzeitig zu koordinieren. Zum Beispiel hielt der Roboter mit einer Hand das Gewebe fest, während er mit der anderen den chirurgischen Schnitt ausführte.

Das Projekt wurde unter der Leitung von Professor Michael Yip sowie den Chirurgen Charles Goldberg und Preetham Suresh durchgeführt. Die Wissenschaftler betonten, dass der Roboter bei diesen Tests nicht als autonomes Entscheidungssystem agierte, sondern als technologische Erweiterung der Chirurgenhände. Diese Methode erweitert die physischen Fähigkeiten des Arztes und dient dazu, die Präzision der Bewegungen zu maximieren.

Unterschiede zu traditionellen Systemen und Zukunftsaussichten

Derzeit werden in der Medizin spezialisierte Operationsroboter (wie das Da Vinci System) eingesetzt, die jedoch eine spezielle Infrastruktur und angepasste Ausrüstung erfordern. Der Vorteil humanoider Roboter liegt darin, dass sie für Umgebungen konzipiert sind, die für Menschen ausgelegt sind. In Zukunft könnten solche Roboter in bestehenden Operationssälen mit herkömmlichen medizinischen Instrumenten arbeiten, ohne dass Krankenhäuser umgerüstet werden müssen.

Es wird erwartet, dass die Entwicklung dieser Technologie die Fernchirurgie auf eine neue Stufe heben wird. Dabei könnte ein hochqualifizierter Spezialist aus Tausenden von Kilometern Entfernung komplexe Operationen mithilfe eines Roboters durchführen. Experten sind jedoch der Meinung, dass es noch einige Jahre dauern wird, bis humanoide Roboter flächendeckend in Operationssälen eingesetzt werden.

Damit sich die Technologie durchsetzen kann, muss sie jahrelange klinische Studien durchlaufen, die Zulassung staatlicher Aufsichtsbehörden erhalten und ihre Sicherheit vollständig nachweisen. Zudem müssen neue Standards für die Ausbildung von Fachkräften im Umgang mit Roboterchirurgen sowie Regeln für die Krankenversicherung entwickelt werden. Dennoch hat das Experiment mit dem Unitree G1 erneut bestätigt, dass die Zukunft der Medizin eng mit Robotern verbunden ist.