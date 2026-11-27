In China wurde ein weiterer wichtiger Schritt zur vollständigen Automatisierung von Hoteldienstleistungen getan: Humanoide Roboter, die Wäschewasch- und Lieferprozesse autonom durchführen, haben in Hotels des Landes ihre Arbeit aufgenommen. Insbesondere ACE Robotics haben Roboter mit künstlicher Intelligenz, die von dem Unternehmen entwickelt wurden, ihren Dienst in der Nachtschicht in Hotels in Shanghai begonnen.

Wie läuft der gesamte Prozess ohne menschliches Eingreifen ab?

Mundo Diese auf dem KI-Modell basierenden, rollenden humanoiden Roboter übernehmen alle Schritte, vom Sammeln der schmutzigen Bettwäsche, Handtücher und Kleidung im Hotel über das Waschen bis hin zur Rückgabe in das Zimmer:

Auftragsannahme und Abholung: Gäste bestellen den Wäscheservice über ihr Mobiltelefon. Danach kommt der Roboter zur Zimmertür und holt den Korb mit der schmutzigen Wäsche ab. Waschen und Trocknen: Der Roboter begibt sich in den Waschraum, startet die Wasch- und Trocknungsanlagen autonom und steuert den gesamten Prozess. Rückgabe der sauberen Wäsche: Nachdem die Kleidung gewaschen und getrocknet wurde, liefert der Roboter die sauberen Artikel wieder in das Zimmer des Gastes oder an den vorgesehenen Ort.

Besonderheiten der Technologie und das Selbstlernsystem

Eigenschaften Technische Fähigkeiten und Vorteile Mundo KI-Modell Erstellt ein vollständiges digitales Abbild des Hotelgebäudes und sorgt für eine präzise Navigation des Roboters im Gebäude Aus Fehlern lernen Wenn eine Aktion fehlschlägt, analysiert das System Kamerabilder und Sensordaten, um notwendige Korrekturen an den Bewegungsabläufen vorzunehmen Lösung für die Nachtschicht Angepasst für den Dauerbetrieb, um den Mangel an Arbeitskräften in Hotels während der Nachtstunden auszugleichen Aktuelle Phase Befindet sich in der abschließenden Testphase in Hotels in Shanghai, wobei Experten an der Verbesserung von Geschwindigkeit und Präzision arbeiten

Glauben Sie, dass humanoide Roboter in den kommenden Jahren die menschliche Arbeit in der Hotel- und Dienstleistungsbranche vollständig ersetzen können?

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