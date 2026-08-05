BYD zeigt im August seinen humanoiden Roboter: Das Ziel ist ehrgeizig

Elektrofahrzeuge BYD, einer der größten Hersteller auf dem Markt für Elektro- und Hybridfahrzeuge, erschließt ein neues Geschäftsfeld. Das chinesische Unternehmen hat bestätigt, dass es seinen ersten humanoiden Roboter im August 2026 öffentlich vorstellen wird.

Die Präsentation findet im wissenschaftlichen Bildungs- und Erlebniszentrum Di Space von BYD statt. Den Namen und die technischen Daten des Roboters hält das Unternehmen vorerst geheim. Der erste Teaser deutet jedoch darauf hin, dass es sich nicht um ein einfaches Modell, sondern um einen physischen Prototypen mit Bewegungs- und Kommunikationsfunktionen handelt.

Im August erscheint ein „neuer Freund“

Am 25. Juli veröffentlichte das Di-Space-Zentrum von BYD in Zhengzhou eine mysteriöse Ankündigung mit dem Bild eines humanoiden Roboters. Darin hieß es, dass Anfang August ein „neuer Freund“ erscheinen werde, der Besucher kennenlernen möchte.

Dem Teaser zufolge könnte sich der Roboter bewegen, wenn sich eine Person nähert, und auf Ansprache mit Licht oder Bewegungen reagieren. Am 28. Juli bestätigten BYD-Vertreter gegenüber der chinesischen Presse, dass die Präsentation im August im Di Space stattfinden wird.

Ob der Roboter selbstständig gehen, Gegenstände greifen oder Produktionsaufgaben erledigen kann, wurde bisher jedoch nicht offiziell bekannt gegeben. Daher müssen wir die Präsentation abwarten, bevor wir ihn als vollwertigen Industrieroboter bezeichnen können.

Warum steigt BYD in den Robotermarkt ein?

Für BYD liegen Fahrzeug- und Robotertechnologien nicht völlig voneinander entfernt. Auch bei der Produktion von Elektrofahrzeugen kommen Batterien, Elektromotoren, Sensoren, künstliche Intelligenz, Kameras und Steuerungssysteme zum Einsatz.

Stella Li, Executive Vice President des Unternehmens, betonte, dass Software allein für den Erfolg im Robotermarkt nicht ausreiche. Ihrer Ansicht nach seien auch eine starke Hardwarebasis und die Fähigkeit zur Produktion in großen Stückzahlen entscheidend.

Genau in diesem Bereich verfügt BYD über einen erheblichen Vorteil. Das Unternehmen produziert Fahrzeuge, Batterien, elektronische Bauteile und viele weitere Komponenten innerhalb seines eigenen Ökosystems. Deshalb könnte die Umwandlung fertiger Technologien in ein Massenprodukt schneller erfolgen als bei vielen Robotik-Start-ups.

Wo könnten Roboter zuerst eingesetzt werden?

BYD hat die ersten Aufgaben seines neuen humanoiden Roboters noch nicht bekannt gegeben. In den Fabriken des Unternehmens werden jedoch bereits humanoide Roboter anderer Hersteller getestet.

So wurde beispielsweise der Walker S1 von UBTECH in einem BYD-Werk für Logistikaufgaben trainiert. Gemeinsam mit autonomen Fahrzeugen und Lagersystemen wurde er getestet, um Güter zu transportieren und sich im Produktionsbereich zu bewegen.

Ausgehend von aktuellen Industrieversuchen könnten humanoide Roboter zunächst für folgende Aufgaben eingesetzt werden:

— Teile und Kisten transportieren;

— Materialien an Produktionslinien liefern;

— die Produktqualität mit Kameras prüfen;

— wiederkehrende Montagearbeiten ausführen;

— in für Menschen schwierigen oder gefährlichen Bereichen arbeiten.

Diese Aufgaben erklären auch, warum Roboter in einer menschenähnlichen Form entwickelt werden. Da Fabriken für Menschen gebaut sind, kann eine Maschine mit zwei Beinen und zwei Armen vorhandene Türen, Treppen, Werkzeuge und Arbeitsplätze nutzen.

Menschen kann er noch nicht vollständig ersetzen

Trotz des großen Interesses an humanoiden Robotern befindet sich die Technologie noch in der Entwicklungsphase. Moderne Modelle können bestimmte Aufgaben erledigen, haben jedoch Schwierigkeiten, in wechselnden Umgebungen selbstständig Entscheidungen zu treffen und mehrere komplexe Prozesse dauerhaft auszuführen.

Einige Hersteller räumen ein, dass die Effizienz heutiger Industrieroboter etwa 30–50 Prozent der menschlichen Arbeitsleistung entspricht. Bei klar definierten Aufgaben wie dem Platzieren von Kisten oder der Qualitätskontrolle erzielen sie gute Ergebnisse, zu universellen Arbeitskräften sind sie jedoch noch nicht geworden.

Daher könnte BYDs anfängliche Hauptaufgabe nicht darin bestehen, Menschen durch Roboter zu ersetzen, sondern sie unter realen Arbeitsbedingungen zu testen und große Datenmengen zu sammeln. Dies ist eine mögliche Schlussfolgerung auf Grundlage der verfügbaren Informationen.

In Zukunft könnten Roboter auch in Autohäusern auftauchen

Stella Li sagte, BYD wolle künftig zwei oder drei Roboter in jedem Autohaus aufstellen. Diese Roboter könnten Kunden über Fahrzeuge informieren, Funktionen vorführen und Mitarbeiter unterstützen. Das Unternehmen betrachtet sie nicht als vollständigen Ersatz für Menschen, sondern als Technologie zur Ergänzung des Serviceprozesses.

In einer späteren Phase könnten humanoide Roboter auch in Lagern, Hotels, Einkaufszentren, medizinischen Einrichtungen und Privathaushalten eingesetzt werden. Zwischen einer wiederkehrenden Aufgabe in einer Fabrik und der Arbeit in einer unübersichtlichen Wohnumgebung besteht jedoch ein großer technologischer Unterschied. Experten betonen, dass die breite Verbreitung von Haushaltsrobotern für allgemeine Aufgaben mehr Zeit benötigen wird als der Einsatz von Industriemodellen.

BYDs wichtigste Waffe ist nicht der Roboter

Natürlich werden bei der Präsentation die Bewegungsfähigkeit des Roboters und seine Interaktion mit Menschen besonders viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen. BYDs eigentlicher Vorteil liegt jedoch nicht in einer einzigen beeindruckenden Vorführung.

Die Stärken des Unternehmens liegen in der Senkung von Technologiekosten, der Kontrolle der Lieferkette und der Produktion großer Stückzahlen. Wenn BYD den Roboter auf ein Niveau bringt, auf dem er in Fabriken praktischen Nutzen bietet, könnten humanoide Maschinen schneller vom Versuchsmodell zum Massenprodukt werden.

Deshalb ist die Präsentation im August so wichtig: Sie könnte zeigen, dass BYD nicht nur Interesse am Robotermarkt hat, sondern in diesem Bereich bereits zur Entwicklung eines echten Produkts übergegangen ist. Teilen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und senden Sie den Artikel über Telegram oder andere soziale Netzwerke an Bekannte und Freunde!