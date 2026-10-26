Drohnenjäger werden präziser: USA integrieren KI in die neue Generation der Vampire-Systeme

Der führende US-Verteidigungskonzern L3Harris und das renommierte Datenanalyseunternehmen, das eng mit dem Pentagon zusammenarbeitet, Palantir arbeiten an der Implementierung von Technologien der künstlichen Intelligenz (KI), um militärische Ausrüstung, insbesondere die an die Ukraine gelieferten Vampire Anti-Drohnen-Systeme, zu verbessern.

Dieser Schritt zielt darauf ab, unbemannte Luftfahrzeuge (UAVs) während Kampfhandlungen schneller zu identifizieren, Ziele automatisiert zu verfolgen und die Effizienz der neuen Generation militärischer Systeme drastisch zu steigern.

Nvidia-Modelle und Palantir-Software: Neue technologische Integration

Um militärische Systeme mit intelligenter Steuerung auszustatten, werden fortschrittliche Technologielösungen kombiniert:

Nvidia Nemotron-Modelle: Für die Entwicklung ist der Einsatz der Open-Source-KI-Modelle Nemotron von Nvidia sowie der Software von Palantir geplant;

Unabhängige Kontrolle: Dieser Ansatz ermöglicht es L3Harris, eigene militärische KI-Modelle zu erstellen und dabei die volle Kontrolle über alle operativen Daten, Algorithmen und die Recheninfrastruktur zu behalten;

Einsatz in realen Operationen: Sobald die Modelle vollständig optimiert sind, werden sie direkt in militärischen Konflikten und Operationen eingesetzt, um eigenständig Entscheidungen zu treffen und den Prozess der Zielbekämpfung zu beschleunigen.

Wie funktionieren Vampire-Systeme und warum sind sie in der Ukraine wichtig?

Vampire (Vehicle-Agnostic Modular Palletized ISR Rocket Equipment)-Systeme zeichnen sich durch ihre Mobilität bei der Gewährleistung der Luftsicherheit aus:

Fahrzeugmontierte Einheit: Das System lässt sich leicht auf Pickups und andere leichte Nutzfahrzeuge montieren und verwendet lasergesteuerte Präzisionsraketen, um Drohnen abzuschießen;

Erster Vertrag über 40 Millionen Dollar: Das Pentagon unterzeichnete im Januar 2023 den ersten Vertrag mit L3Harris über die Lieferung von 14 Vampire-Systemen für die ukrainischen Streitkräfte im Wert von 40 Millionen Dollar;

Auf der Liste der Militärhilfe: In den offiziellen Berichten des Pentagons für 2025 sind Vampire-Systeme und deren Munition als fester Bestandteil der wichtigsten Militärhilfepakete der USA für Kiew aufgeführt.

Die Integration von künstlicher Intelligenz in diese Systeme dürfte den technologischen Wettlauf im modernen Drohnenkrieg auf eine neue Stufe heben.