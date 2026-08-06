SpaceX und NVIDIA entwickeln KI-Satelliten

Wie Ixbt.com berichtet .

Laut Interesting Engineering wird jeder Satellit der nächsten Generation mit NVIDIA-Rubin-Grafikprozessoren (GPUs) und NVIDIA-Vera-Zentralprozessoren (CPUs) ausgestattet. Damit legt SpaceX erstmals offiziell die Hardwarekonfiguration des Projekts offen, was die Aufmerksamkeit von Fachleuten auf sich gezogen hat.

Priorität für die Technologien von Elon Musk und NVIDIA

Bei der Erläuterung der technischen Grundlage und der Zukunftspläne des Projekts erklärte SpaceX-Chef Elon Musk, das Unternehmen habe beschlossen, seine gesamte KI-Infrastruktur ausschließlich auf NVIDIA-Hardware aufzubauen. Seinen Worten zufolge hält das Unternehmen die Vera-Rubin-Architektur derzeit für die beste Lösung.

Im Bericht zum zweiten Quartal erklärte Elon Musk außerdem, dass das Unternehmen die gesamte Rechenleistung seiner Infrastruktur bis Ende 2027 auf 10 GW steigern wolle. Diese Zahl bezieht sich jedoch nicht nur auf die Satellitenkonstellation, sondern auf die gesamte Recheninfrastruktur des Unternehmens.

Test- und Produktionszeitplan

Laut der Quelle soll der erste Prototyp des Starmind -AI1-Projekts Anfang 2027 getestet werden. Wenn alle Arbeiten planmäßig verlaufen, soll noch im selben Jahr die Serienproduktion beginnen.

Dennoch hat SpaceX bisher nicht mitgeteilt, wie viele Satelliten zum System gehören werden, welche Rechenleistung sie im Orbit bereitstellen sollen oder wie die Erteilung der erforderlichen Genehmigungen vorankommt. Der Erfolg des Projekts wird maßgeblich davon abhängen, wie die technischen Herausforderungen unter den Bedingungen im Weltraum gelöst werden.

Die besonderen Herausforderungen orbitaler Rechensysteme

Rechensysteme im Weltraum müssen unter starker Strahlung funktionieren, Wärme im Vakuum effizient ableiten und über eine stabile Stromversorgung verfügen. Außerdem müssen sich solche Geräte ohne regelmäßige Wartungsmöglichkeiten selbstständig von Ausfällen erholen und schnellen Datenaustausch unterstützen.

SpaceX hält die Datenspeicherarchitektur, den Netzwerkaufbau und die genauen Leistungsdaten künftiger Satelliten weiterhin geheim. Fest steht jedoch, dass die gewählte NVIDIA-Plattform dem Projekt eine solide Hardwarebasis verleiht.