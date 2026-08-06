SpaceX und NVIDIA entwickeln KI-Satelliten

·45·Technologie
SpaceX und NVIDIA entwickeln KI-Satelliten

Wie Ixbt.com berichtet .

Laut Interesting Engineering wird jeder Satellit der nächsten Generation mit NVIDIA-Rubin-Grafikprozessoren (GPUs) und NVIDIA-Vera-Zentralprozessoren (CPUs) ausgestattet. Damit legt SpaceX erstmals offiziell die Hardwarekonfiguration des Projekts offen, was die Aufmerksamkeit von Fachleuten auf sich gezogen hat.

Priorität für die Technologien von Elon Musk und NVIDIA

Bei der Erläuterung der technischen Grundlage und der Zukunftspläne des Projekts erklärte SpaceX-Chef Elon Musk, das Unternehmen habe beschlossen, seine gesamte KI-Infrastruktur ausschließlich auf NVIDIA-Hardware aufzubauen. Seinen Worten zufolge hält das Unternehmen die Vera-Rubin-Architektur derzeit für die beste Lösung.

Im Bericht zum zweiten Quartal erklärte Elon Musk außerdem, dass das Unternehmen die gesamte Rechenleistung seiner Infrastruktur bis Ende 2027 auf 10 GW steigern wolle. Diese Zahl bezieht sich jedoch nicht nur auf die Satellitenkonstellation, sondern auf die gesamte Recheninfrastruktur des Unternehmens.

Test- und Produktionszeitplan

Laut der Quelle soll der erste Prototyp des Starmind-AI1-Projekts Anfang 2027 getestet werden. Wenn alle Arbeiten planmäßig verlaufen, soll noch im selben Jahr die Serienproduktion beginnen.

Dennoch hat SpaceX bisher nicht mitgeteilt, wie viele Satelliten zum System gehören werden, welche Rechenleistung sie im Orbit bereitstellen sollen oder wie die Erteilung der erforderlichen Genehmigungen vorankommt. Der Erfolg des Projekts wird maßgeblich davon abhängen, wie die technischen Herausforderungen unter den Bedingungen im Weltraum gelöst werden.

Die besonderen Herausforderungen orbitaler Rechensysteme

Rechensysteme im Weltraum müssen unter starker Strahlung funktionieren, Wärme im Vakuum effizient ableiten und über eine stabile Stromversorgung verfügen. Außerdem müssen sich solche Geräte ohne regelmäßige Wartungsmöglichkeiten selbstständig von Ausfällen erholen und schnellen Datenaustausch unterstützen.

SpaceX hält die Datenspeicherarchitektur, den Netzwerkaufbau und die genauen Leistungsdaten künftiger Satelliten weiterhin geheim. Fest steht jedoch, dass die gewählte NVIDIA-Plattform dem Projekt eine solide Hardwarebasis verleiht.

SpaceXNVIDIAStarmindKünstliche IntelligenzTechnologie
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

US-Gericht verhängt gegen Meta Geldstrafe wegen KindersicherheitUS-Gericht verhängt gegen Meta Geldstrafe wegen KindersicherheitHeute, 16:58Erste Hochwertige Renderbilder Des Samsung Galaxy S26 FE-Flaggschiffs VeröffentlichtErste Hochwertige Renderbilder Des Samsung Galaxy S26 FE-Flaggschiffs VeröffentlichtHeute, 15:53Vorbereitungen für Soyuz-2-Raketen am Kosmodrom Vostochny abgeschlossenVorbereitungen für Soyuz-2-Raketen am Kosmodrom Vostochny abgeschlossenHeute, 15:29BYD präsentiert seine humanoiden Roboter erstmals der ÖffentlichkeitBYD präsentiert seine humanoiden Roboter erstmals der ÖffentlichkeitHeute, 15:12Rosatom bereitet den Verkauf seiner Beteiligung am Akkuyu-AKW-Projekt vorRosatom bereitet den Verkauf seiner Beteiligung am Akkuyu-AKW-Projekt vorHeute, 15:00Xiaomi stellt neuen 80-Liter-Wassererhitzer vorXiaomi stellt neuen 80-Liter-Wassererhitzer vorHeute, 12:21
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Technologie nachrichten

NASA fotografiert ungewöhnliches Phänomen im Schwarzen Meer aus dem Weltraum
NASA fotografiert ungewöhnliches Phänomen im Schwarzen Meer aus dem Weltraum
Weltklima in Gefahr: Wahrscheinlichkeit eines „Super El-Nino“ erreicht 81 Prozent
Weltklima in Gefahr: Wahrscheinlichkeit eines „Super El-Nino“ erreicht 81 Prozent
Bildung neuer Erdkruste am Meeresboden erstmals live beobachtet
Bildung neuer Erdkruste am Meeresboden erstmals live beobachtet
Wissenschaftler entdecken erstmals eine Atmosphäre auf einem erdähnlichen Planeten
Wissenschaftler entdecken erstmals eine Atmosphäre auf einem erdähnlichen Planeten
Apple iPhone 18 Pro erstmals im Video zu sehen: Eine Revolution bei Kamera und Design
Apple iPhone 18 Pro erstmals im Video zu sehen: Eine Revolution bei Kamera und Design
Toyota kündigt lebenslange Garantie für E-Fahrzeuge an: Kostenloser Batteriewechsel
Toyota kündigt lebenslange Garantie für E-Fahrzeuge an: Kostenloser Batteriewechsel
US-Käufer erwirbt leistungsstarken Gaming-PC zum Rekordpreis im Laden
US-Käufer erwirbt leistungsstarken Gaming-PC zum Rekordpreis im Laden
Energierevolution: Neue Natrium-Ionen-Akkus mit 25 Jahren Lebensdauer auf dem Markt
Energierevolution: Neue Natrium-Ionen-Akkus mit 25 Jahren Lebensdauer auf dem Markt