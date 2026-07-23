Eine neue Stufe im Wettlauf ins All: NVIDIA-Chips auf dem Weg zur Mondoberfläche

NVIDIA, der absolute Marktführer bei KI und Grafikprozessoren, bringt seine Technologie über die Grenzen der Erde hinaus. Die Jetson-Plattform des Unternehmens wird voraussichtlich die erste GPU sein, die auf der Mondoberfläche zum Einsatz kommt. Dieses Projekt läutet eine neue Ära der Nutzung von Rechenleistung für die Weltraumforschung ein. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Das Startup Lunar Outpost, das Robotik für die Weltrauminfrastruktur herstellt, hat angekündigt, NVIDIA Jetson-Chips in seinem nächsten Mondrover zu verwenden. Laut ixbt.com werden diese Chips für die Steuerung des Lidar-Systems des Geräts und die Echtzeitanalyse der Umgebung verantwortlich sein. Diese Technologie ermöglicht es dem Rover, sich autonom in komplexem Gelände zu bewegen.

KI-Tests unter extremen Bedingungen

Justin Cyrus, CEO von Lunar Outpost, betonte, dass NVIDIA-Chips mit herkömmlichen Weltraum-Computing-Plattformen verglichen werden. Experten wollen die Vor- und Nachteile dieser leistungsstarken GPU-Systeme in extremen Umgebungen untersuchen. Die Strahlung und die extremen Temperaturschwankungen auf dem Mond gelten als die härtesten Testumgebungen für Elektronik.

Die NASA bindet derzeit aktiv private Unternehmen in die Erforschung der Mondoberfläche ein. Den Plänen der Agentur zufolge soll die Menschheit bis 2028 zum Mond zurückkehren. Dafür wurde der Privatsektor nach dem Modell von SpaceX beauftragt, Rover zur Suche nach wissenschaftlichen Sensoren und Ressourcen wie Wasser zu entwickeln. NVIDIA-Technologien werden dabei helfen, die Datenverarbeitungsgeschwindigkeit zu erhöhen.

NVIDIA ist zudem eine Partnerschaft mit Firefly Aerospace eingegangen. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit wird die Jetson-Plattform auf einem Satelliten in der Mondumlaufbahn installiert. Ihre Aufgabe wird es sein, hochauflösende Bilder zu verarbeiten und die Bewegungen von Robotern auf der Mondoberfläche zu überwachen. Dies ermöglicht es Wissenschaftlern, nur die wichtigsten und analysierten Daten an die Erde zu senden.

Technologische Möglichkeiten und zukünftige Missionen

Obwohl die NVIDIA Jetson-Plattform nicht so bekannt ist wie Riesen-Chips wie Blackwell oder Vera Rubin, zeichnet sie sich durch ihre Kompaktheit und Energieeffizienz aus. Diese Eigenschaften sind für Raumfahrzeuge mit begrenzten Energieressourcen entscheidend. Mit Jetson verarbeiten Roboter externe Signale lokal, was ihre Entscheidungsgeschwindigkeit erheblich steigert.

Die für die kommenden Monate geplanten Missionen konzentrieren sich auf die Erforschung eines Gebiets namens Reiner Gamma. Dieser Ort interessiert Wissenschaftler seit langem aufgrund seiner ungewöhnlichen magnetischen Anomalien. Jede Mission soll mit einer Falcon 9-Rakete ins All befördert werden. Sollten die NVIDIA-Chips diesen Test erfolgreich bestehen, könnten in Zukunft alle Weltraumroboter mit KI ausgestattet werden.

Für Technologiebegeisterte bedeutet diese Nachricht, dass NVIDIA nicht mehr nur auf Grafikkarten oder Rechenzentren beschränkt ist, sondern zu einem der fortschrittlichsten Augen der Menschheit im Weltraum wird. Die Leistung von GPUs unter den komplexen Bedingungen der Mondoberfläche wird für die zukünftige Erforschung des Mars und anderer Planeten von entscheidender Bedeutung sein.