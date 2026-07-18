FBI baut eigenen Supercomputer auf Basis von NVIDIA- und Google-Technologien

Das U.S. Federal Bureau of Investigation (FBI) hat mit dem Aufbau einer Hochleistungs-Computing-Infrastruktur begonnen, um seine Kapazitäten im Bereich der künstlichen Intelligenz zu erweitern. Die Behörde plant den Erwerb von Supercomputersystemen, die mit den neuesten Chips von NVIDIA und Google ausgestattet sind, um komplexe Aufgaben wie die Verarbeitung großer Datenmengen, das Training von Sprachmodellen (LLM) und Computer Vision zu bewältigen. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Laut ixbt.com hat das FBI derzeit eine Anfrage für Informationen (RFI) für potenzielle Anbieter veröffentlicht. Dieser Schritt zeigt, dass das Büro nicht nur Cloud-Technologien nutzen, sondern ein unabhängiges KI-Ökosystem in seinen eigenen sicheren staatlichen Rechenzentren schaffen möchte. Das Projekt konzentriert sich auf fortschrittliche Beschleuniger wie NVIDIA HGX B300 und Google TPU.

Technische Anforderungen und vier Konfigurationen

Das FBI hat seine zukünftige Infrastruktur in vier Hauptkategorien unterteilt. Die erste Kategorie umfasst Server mit Intel Xeon 6767P Prozessoren und mindestens 2 TB RAM. Diese Systeme müssen von NVIDIA HGX B300 Grafikbeschleunigern unterstützt werden. Die zweite Kategorie umfasst integrierte Systeme auf Rechenzentrumsebene, wobei fertige Rechen-Racks auf dem Niveau von NVIDIA GB300 NVL72 in Betracht gezogen werden.

Die Anforderungen der dritten Kategorie erregten die Aufmerksamkeit von Experten, da sie spezielle Prozessoren wie Google TPU v8 oder TPU v7L erwähnen. Normalerweise stellt Google diese Technologien nur über seine Cloud-Dienste bereit, aber das FBI möchte sie lokal (on-premise) in seinen speziellen Einrichtungen installieren. Diese Systeme müssen eine Leistung erbringen, die mindestens fünf NVIDIA GB300 NVL72 Racks entspricht.

NVIDIA HGX B300 und GB300 NVL72 Systeme;

Google TPU v8 und TPU v7L Prozessoren;

Intel Xeon 6767P CPUs;

NVIDIA L40S Grafikbeschleuniger.

Die vierte Kategorie ist für die Ausführung fertiger KI-Modelle (Inference) vorgesehen. Hierfür wurden NVIDIA L40S Beschleuniger mit mindestens 48 GB Videospeicher ausgewählt. Diese Geräte dienen der Erledigung täglicher operativer Aufgaben wie generative KI, Arbeit mit Embeddings und Bildanalyse.

Sicherheit und strategische Bedeutung

Der Großteil der neuen Rechenleistung wird an die Abteilung Criminal Justice Information Services (CJIS) des FBI in Clarksburg, West Virginia, geleitet. Dieses Zentrum ist für die Speicherung und Analyse hochsensibler und vertraulicher Daten für Strafverfolgungsbehörden zuständig. Ein eigener Supercomputer ermöglicht es dem Büro, vertrauliche Daten in einer sicheren Umgebung zu analysieren, ohne sie an externe Cloud-Anbieter übertragen zu müssen.

Diese Initiative unterstreicht die wachsende Rolle der KI bei der modernen Cybersicherheit und der Verbrechensbekämpfung. Mit Hilfe der leistungsstärksten Chips von Tech-Giganten wie NVIDIA und Google wird das FBI in der Lage sein, komplexe Verbrechen aufzuklären, Gesichtserkennungssysteme zu verbessern und große Mengen an Textdokumenten in Sekunden zu analysieren.