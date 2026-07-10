Verliert NVIDIA den Thron: Ein neuer Marktführer im Bereich Künstliche Intelligenz

Die NVIDIA Corporation, die in den letzten Jahren zum absoluten Marktführer der Technologiewelt aufgestiegen ist, steht unter unerwartetem Druck. Laut Analysten von Bloomberg sind die Aktien des Unternehmens seit ihrem Höchststand im Mai um 15 % gefallen. Obwohl die Einnahmen weiter steigen, beginnen Investoren, der Zukunft von NVIDIA vorsichtiger gegenüberzustehen. Diese Situation deutet darauf hin, dass sich das Gleichgewicht auf dem Markt für Künstliche Intelligenz (AI) verschiebt. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Der Fokus der Investoren liegt derzeit weniger auf Grafikprozessoren als vielmehr auf Herstellern von Speicherchips. Insbesondere der Wert der Micron-Aktien hat sich in kurzer Zeit fast verdreifacht. Dieser Trend zeigt, dass der Hauptengpass für Rechenzentren nicht mehr die Rechenleistung, sondern die Datenübertragungsgeschwindigkeit und die Speicherkapazität ist. NVIDIA könnte zum Opfer des von ihm selbst geschaffenen Hochtechnologiemarktes werden.

Speicherchips — die neue Quelle des Defizits

Die CUDA-Plattform und die hochkomplexen GPU-Geräte, die die Grundlage des Erfolgs von NVIDIA bildeten, waren seinerzeit ein revolutionärer Schritt. Der im letzten Jahr beobachtete Mangel an Grafikprozessoren lässt jedoch allmählich nach. Stattdessen benötigt der Markt Speicherchips mit hoher Bandbreite (HBM). Diese Komponenten, die von Unternehmen wie Micron hergestellt werden, ermöglichen es, Daten mit maximaler Geschwindigkeit zwischen Prozessoren zu bewegen.

Interessanterweise gab es auf dem Markt für Speicherchips keine technologischen Sprünge wie bei NVIDIA; die Nachfrage hat das Angebot einfach um ein Vielfaches übertroffen. Infolgedessen ist der Preis für DRAM-Chips auf dem freien Markt im Vergleich zum Vorjahr um das Zehnfache gestiegen. Der stündliche Mietpreis für NVIDIA H100 Grafikprozessoren zeigt hingegen nach dem Höchststand von 3,20 $ im Mai einen stetigen Rückgang.

Zunehmender Wettbewerb und Marktaussichten

Ein weiterer Grund für den Wertverlust von NVIDIA ist das Streben der großen Tech-Giganten nach Unabhängigkeit. Google, Amazon, Microsoft und sogar OpenAI haben begonnen, eigene Spezialprozessoren zu entwickeln. Obwohl diese Chips nicht so perfekt sind wie die Produkte von NVIDIA, tragen sie dazu bei, die Gesamtkosten für Rechenleistung auf dem Markt zu senken.

Wayne Nelms, Mitbegründer von Ornn, betont, dass Marktteilnehmer zwar eigene Prozessoren entwickeln können, aber niemand seine eigenen DRAM-Speicherchips herstellen kann. Dies könnte die Marktführer im Bereich der Speichertechnologie in naher Zukunft zu den Hauptgewinnern des AI-Wettlaufs machen. NVIDIA muss sich nun nicht nur technologisch, sondern auch wirtschaftlich an eine neue Realität anpassen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Investitionsstrom in die AI-Infrastruktur nicht gestoppt wurde, sondern lediglich seine Richtung geändert hat. Das von NVIDIA geschaffene Ökosystem dient nun auch anderen Teilnehmern als Einnahmequelle, was den Wettbewerb in der Technologiewelt auf eine neue Stufe heben wird.