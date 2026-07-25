AMD kündigt unerwarteten Sieg über Nvidia mit neuen Zen 6 Prozessoren an

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AMD kündigt unerwarteten Sieg über Nvidia mit neuen Zen 6 Prozessoren an

Der Wettbewerb zwischen den beiden großen Giganten im Halbleitermarkt — AMD und Nvidia — tritt in eine neue Phase ein. AMD hat bekannt gegeben, dass seine Serverprozessoren der nächsten Generation EPYC Venice auf Basis der Zen 6 Architektur die von Nvidia entwickelten Vera-Chips in puncto Leistung deutlich übertroffen haben. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Auf der Konferenz Advancing AI 2026 betonte AMD Corporate Vice President Ravi Kuppuswamy, dass die Ingenieure ursprünglich mit bescheidenen Ergebnissen gerechnet hatten. Seinen Aussagen nach plante das Unternehmen, die Nvidia Vera-Prozessoren um etwa 10 Prozent zu übertreffen, doch die ersten Tests zeigten weitaus höhere Werte als erwartet.

Doppelt so hohes Ergebnis wie erwartet

Laut ixbt.com behaupten AMD-Verantwortliche, dass die Zen 6 Chips zum jetzigen Zeitpunkt 20 Prozent schneller arbeiten als ihr Konkurrent. Das Interessanteste dabei ist, dass dieses Ergebnis erzielt wurde, noch bevor die finalen Optimierungsarbeiten abgeschlossen waren. Dies deutet darauf hin, dass sich das Kräfteverhältnis auf dem Servermarkt in Zukunft zugunsten von AMD verschieben könnte.

Bei seinen Berechnungen stützt sich das Unternehmen auf die Ergebnisse des SPEC CPU 2026 Benchmarks. Während der Tests wurde ein Dual-Socket-System aus 256-Kern EPYC 9996 Venice Prozessoren mit der Nvidia Vera Plattform verglichen. Insgesamt übertraf das AMD-System seinen Konkurrenten bei der Rechenleistung um das 2,2-fache.

Unterschied bei der Kernleistung

Experten merken an, dass der Vergleich der Gesamtleistung etwas unpassend sein könnte, da die Anzahl der Kerne in EPYC-Chips fast dreimal so hoch ist wie im Nvidia Vera-Chip. Zudem beträgt die Thermal Design Power (TDP) der AMD-Prozessoren 600 W, während dieser Wert beim Nvidia-Produkt bei 450 W liegt.

Daher ist der Vergleich der Leistung eines einzelnen Kerns von größerer Bedeutung. In SPECint-Tests wurde festgestellt, dass jeder Kern des 96-Kern EPYC Venice Prozessors 20 Prozent schneller ist als der Nvidia Vera-Kern. Genau dieser Indikator gilt als Hauptfaktor für die Effizienz der Prozessorarchitektur.

Branchenexperten raten jedoch dazu, diesen Zahlen mit Vorsicht zu begegnen. Bisher wurden die von AMD bereitgestellten Daten nicht in der offiziellen SPEC-Datenbank veröffentlicht und nicht von unabhängigen Experten überprüft. Vorerst haben diese Zahlen lediglich den Status einer „Schätzung“.

Diese Nachricht ist von großer Bedeutung für usbekische IT-Spezialisten und Ingenieure, die sich mit Serverinfrastruktur befassen. Da in unserem Land Rechenzentren (RZ) im Begriff sind sich zu entwickeln, hilft die Wahl energieeffizienter und leistungsstarker Prozessoren dabei, zukünftige Kosten zu optimieren.

Um ein endgültiges Fazit zu ziehen, muss man abwarten, bis die Produkte beider Unternehmen auf den Markt kommen und in unabhängigen Labors unter realen Arbeitslasten getestet werden. Vorerst beschränkt sich AMD darauf, seine technologische Überlegenheit zu verkünden.

AMDNvidiaZen 6EPYCProzessor
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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