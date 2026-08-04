Palantir-Chef kritisiert den KI-Markt

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Palantir-Chef kritisiert den KI-Markt

Palantir-CEO Alex Karp hat den Ansatz führender KI-Labore gegenüber Unternehmenskunden scharf kritisiert und erklärt, deren Vorgehen weise Anzeichen von Marxismus auf. Laut ixbt.com standen in einem nach dem jüngsten Finanzbericht des Unternehmens veröffentlichten Brief an die Aktionäre monopolistische Tendenzen im Technologiemarkt sowie die Ambitionen von KI-Entwicklern, Kundendaten zu besitzen, im Mittelpunkt. TechCrunch.com berichtet .

Unter Berufung auf seine Promotion in Sozialtheorie warf Karp den Entwicklern großer Sprachmodelle vor, sich die Produktionsmittel ihrer Partner aneignen zu wollen. Seiner Ansicht nach könnte ein solcher Ansatz im modernen Kapitalismus unerwartete sozioökonomische Folgen haben und sich letztlich den Ideen des marxistischen Sozialismus annähern.

Rekordumsatz und die Realität des Marktes

Trotz der scharfen Kritik hat die zunehmende Verbreitung von KI-Technologien Palantir beispiellosen finanziellen Erfolg beschert. Das Unternehmen erzielte im Berichtszeitraum einen Umsatz von 1,9 Milliarden US-Dollar und verzeichnete damit ein Wachstum von 93 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Der Nettogewinn belief sich ebenfalls auf 1,1 Milliarden US-Dollar. Damit nahm das Unternehmen in nur einem Quartal mehr ein als im gesamten Vorjahr.

Auf einer Konferenz mit Finanzanalysten erläuterte Alex Karp seine kritische Haltung und warb für Ansätze, die typisch für den Bereich der Verteidigungstechnologie sind. Seiner Aussage zufolge finanzieren Unternehmen wettbewerbsfähige Geschäfte im Austausch für die Übertragung ihres geistigen Eigentums und ihrer Erfahrung auf andere KI-Modelle. Letztlich könnte dies dazu führen, dass die Kunden selbst nicht mehr benötigt werden.

Die aktuelle Marktsituation und die damit verbundenen Sorgen beschränken sich nicht nur auf die Führung von Palantir. Zuvor hatte auch Microsoft-Chef Satya Nadella ähnliche Ansichten geäußert und auf Risiken in der Zusammenarbeit großer KI-Labore mit Partnern hingewiesen. Obwohl viele Unternehmen mit Start-ups wie Anthropic und OpenAI kooperiert und diese finanziert haben, bringen diese Labore letztlich Produkte auf den Markt, die in Bereichen wie Design, Medizin, Recht und Pharmazie mit genau diesen Partnern konkurrieren.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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