Die verborgene Gefahr von Mikroplastikpartikeln in der Luft für den menschlichen Körper

In der modernen Welt führt die Umweltverschmutzung zu immer neuen medizinischen Problemen für die menschliche Gesundheit. Wie die angesehene Zeitung Independent berichtet, können winzige Plastikpartikel, die wir täglich unbemerkt einatmen, wochenlang im menschlichen Körper verbleiben und innere Systeme schwer schädigen. Diese mikroskopischen Elemente setzen sich nicht nur in den Atemwegen fest, sondern schwächen auch aktiv die natürlichen Abwehrkräfte unseres Körpers.

Untersuchungen von Wissenschaftlern der Medizinischen Universität Wien zeigen, dass winzige Plastikfragmente, die kleiner als 5 Millimeter sind, heute fast überall vorkommen und eine direkte Gefahr für die öffentliche Gesundheit darstellen. Frühere Analysen haben die Auswirkungen dieser Partikel mit Krebserkrankungen, Herzinfarkten und Störungen des Fortpflanzungssystems in Verbindung gebracht.

Neue wissenschaftliche Entdeckung: PET-Kunststoff und das Immunsystem

Internationale Forscher haben nun festgestellt, wie sich PET (Polyethylenterephthalat), eine der im Alltag am häufigsten verwendeten Kunststoffarten, auf das Immunsystem lebender Organismen auswirkt.

Laborversuche an Mäusen lieferten bemerkenswerte Ergebnisse. Nachdem die Tiere nur einmal Luft mit PET-Mikroplastik eingeatmet hatten, verblieben diese winzigen Partikel mindestens 14 Tage lang im Lungengewebe. Dieser Prozess verursachte eine schwere Entzündung der Atemwege, an der Immunzellen beteiligt waren, die für allergische Reaktionen verantwortlich sind – Lymphozyten und Eosinophile. Darüber hinaus wurde beobachtet, dass sich der aggressive Entzündungsprozess in den Atemwegen weiter verstärkt, wenn sich Mikroplastik mit Ambrosia-Pollen verbindet, die im Sommer in Großstädten weit verbreitet sind.

In einem Bericht, der in der renommierten Fachzeitschrift Journal of Hazardous Materials Advances veröffentlicht wurde, kamen die Wissenschaftler zu folgendem Schluss: «PET-Mikroplastik verursacht eine dosisabhängige Entzündung der Atemwege».

Eine akute Gefahr für die Bewohner von Großstädten

Experten warnen, dass dieses Problem besonders für die Bewohner von Großstädten und hoch entwickelten Regionen akut ist. Derzeit erreicht die PET-Konzentration in der Luft europäischer Großstädte etwa 135–158 Nanogramm pro Kubikmeter.

Nach einfachen Berechnungen:

Ein gesunder Erwachsener atmet durchschnittlich 10-20 Kubikmeter Luft pro Tag ein.

Dieser Wert bedeutet, dass täglich etwa 1-3 Mikrogramm Mikroplastik über die Atemwege in den Körper gelangen.

Frühere medizinische Studien haben ebenfalls bestätigt, dass Mikroplastikpartikel chronische Entzündungen im menschlichen Gewebe auslösen, DNA-Strukturen schädigen, vorzeitige Zellalterung verursachen und zu Störungen des Hormonsystems führen können. Experten erinnern daran, dass die Wahrung der Umweltreinheit und die Verbesserung der Luftqualität die wichtigsten Faktoren für eine Verlängerung der menschlichen Lebensdauer sind.