Tor zur Hölle: Das seit über 70 Jahren brennende Feuer

·413·Welt
Tor zur Hölle: Das seit über 70 Jahren brennende Feuer

Eines der geheimnisvollsten und berühmtesten Wahrzeichen Zentralasiens befindet sich in Turkmenistan. Dieser Ort, der bei Einheimischen und Touristen als „Tor zur Hölle“ bekannt ist, zieht seit Jahren mit seinem außergewöhnlichen Erscheinungsbild weltweite Aufmerksamkeit auf sich.

Aus dem Erdinneren aufsteigendes Erdgas brennt dort seit fast einem halben Jahrhundert ununterbrochen. Nachts verleihen die Flammen und das rötliche Leuchten, die vom Krater ausgehen, der Umgebung eine surreale Landschaft.

Das natürliche Feuer brennt seit den 1970er Jahren.

Einige Wissenschaftler betonen, dass das ständige Feuer am „Tor zur Hölle“ Umweltprobleme verursacht. Daher wurden in den letzten Jahren verschiedene Vorschläge zu seiner Löschung vorgebracht.

Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Lamm, das tot spielt, geht im Internet viral (Video)Heute, 08:10Hotelbrand in Neu-Delhi fordert 21 MenschenlebenHeute, 07:14Ungewöhnliche Melodie aus Plastikflaschen erstaunt alle (Video)Heute, 07:09Risiko starker Regenfälle in Zentralasien könnte diesen Sommer steigenHeute, 04:37Einzigartige „Erziehungsmethode“ von Elefanten sorgt in sozialen Medien für DiskussionenGestern, 17:55Welche Themen dominierten die föderalen TV-Sendungen?Gestern, 17:47
AnzeigenPartnerschaft
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Welt nachrichten

Guinness-Buch aktualisiert! Neun Babys auf einmal geboren
Shavkat Mirziyoyev drückt sein Beileid nach Tragödie in China aus
Erdrotation verlangsamt sich gefährlich: Wissenschaftler warnen
Ranking der weltweit führenden Goldproduzenten veröffentlicht
Frau bringt nach 12 Jahren des Wartens Fünflinge zur Welt
Rekordverdächtige heiße Jahre erwarten die Welt
Ein seltener Blauer Mond erscheint diese Woche am Himmel
Lunochod, 40 Jahre lang stumm, sendet wieder ein Signal