Tor zur Hölle: Das seit über 70 Jahren brennende Feuer

Eines der geheimnisvollsten und berühmtesten Wahrzeichen Zentralasiens befindet sich in Turkmenistan. Dieser Ort, der bei Einheimischen und Touristen als „Tor zur Hölle“ bekannt ist, zieht seit Jahren mit seinem außergewöhnlichen Erscheinungsbild weltweite Aufmerksamkeit auf sich.

Aus dem Erdinneren aufsteigendes Erdgas brennt dort seit fast einem halben Jahrhundert ununterbrochen. Nachts verleihen die Flammen und das rötliche Leuchten, die vom Krater ausgehen, der Umgebung eine surreale Landschaft.

Das natürliche Feuer brennt seit den 1970er Jahren.

Einige Wissenschaftler betonen, dass das ständige Feuer am „Tor zur Hölle“ Umweltprobleme verursacht. Daher wurden in den letzten Jahren verschiedene Vorschläge zu seiner Löschung vorgebracht.