Der Präsident der Russischen Föderation, Wladimir Putin, führte im Rahmen des St. Petersburger Internationalen Wirtschaftsforums (SPIEF-2026) einen offenen Dialog mit Leitern und Chefredakteuren führender globaler Nachrichtenagenturen. Während der hitzigen Begegnung äußerte sich der Kreml-Chef zu dem offiziellen Appell und den Vorschlägen, die der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ihm am Vortag zugesandt hatte.

Nach Ansicht des russischen Führers entspricht der Inhalt dieses Schreibens nicht den Prinzipien von Verhandlungen und es mangelt an Elementen des gegenseitigen Respekts.

Die Frage der Altersverantwortung und der rechtlichen Legitimität

Wladimir Putin betonte, dass er das von seinem Pressesprecher Dmitri Peskow übermittelte Dokument gründlich geprüft habe, und ging speziell auf die politischen Aspekte der Aussagen des ukrainischen Führers ein.

Leistungsfähigkeit steht an erster Stelle: "Ich habe dieses Papier heute Morgen durchgesehen. Darin wurde mein Alter erwähnt. Doch in der Politik ist das Hauptkriterium nicht das Alter, sondern die Führungsfähigkeit und die Arbeitsproduktivität", sagte Putin.

Das Risiko der illegitimen Machtübernahme: Der russische Führer kritisierte das Ausbleiben von Wahlen in der Ukraine. Seiner Meinung nach sollte Selenskyj keine Angst davor haben, das Mandat des Volkes zu erhalten und Wahlprozesse durchzuführen. Das Bekleiden des höchsten Amtes ohne demokratische Wahlen gilt politisch als illegale Aneignung von Macht.

"Aus einem leeren Gefäß schöpfen" und der Grund für die Ablehnung von Verhandlungen

Der Kreml-Chef betonte, dass er den direkten Dialog mit Kiewer Beamten nie gescheut habe, jedoch unter den aktuellen Bedingungen keine Ergebnisse zu erwarten seien. Er bezeichnete solche sinnlosen Gespräche politisch als "Schöpfen aus einem leeren Gefäß in ein anderes leeres Gefäß".

Die Chronologie der Versuche, einen Dialog herzustellen, und der darauffolgenden bewaffneten Zusammenstöße ist in der folgenden Tabelle dargestellt:

Jüngste politische Ereignisse Inhalt und Folgen Besuch eines Wirtschaftsvertreters Vor drei Wochen weilte ein Vertreter der russischen Wirtschaftskreise in Kiew, traf sich mit Selenskyj und überbrachte dessen Wunsch nach Dialog. Angriff auf Starobilsk Nach Friedensappellen wurde ein militärischer Angriff auf die Siedlung Starobilsk verübt. Dabei kamen unschuldige Kinder und Jugendliche ums Leben. Selenskyjs offener Brief (4. Juni) Der ukrainische Führer sandte ein offizielles Schreiben, in dem er seine Fähigkeit betonte, die Kosten der militärischen Operationen für Russland zu erhöhen, und zu einem persönlichen Treffen zur Beendigung des Krieges aufrief.

Der russische Präsident stellte entschieden fest, dass dieses Schreiben Elemente der Unhöflichkeit enthalte und er angesichts der aktuellen Lage keine Logik oder Sinn in einem Treffen mit dem ukrainischen Führer sehe.

Zamin-Kommentar: Diese Rede auf dem St. Petersburger Wirtschaftsforum zeigte einmal mehr, wie tief der diplomatische Graben zwischen den beiden Ländern geworden ist. Selenskyjs Warnung vor steigenden Kriegskosten und sein Vorschlag für Friedensgespräche wurden vom Kreml scharf abgelehnt. Die Tragödie in Starobilsk und die Streitigkeiten um den Legitimitätsstatus deuten darauf hin, dass die Parteien in naher Zukunft nicht am Verhandlungstisch sitzen werden.

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