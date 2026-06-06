Auf Schienen steckengebliebener Mann in letzter Sekunde gerettet

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Auf Schienen steckengebliebener Mann in letzter Sekunde gerettet

In Brasilien überlebte ein Fußgänger, der auf Eisenbahnschienen feststeckte, in den letzten Sekunden eine große Katastrophe. Aufnahmen des Vorfalls wurden von Überwachungskameras erfasst und verbreiteten sich weit in den sozialen Medien.

Während des Vorfalls steckte der Mann zwischen den Schienen fest, und Umstehende, die den herannahenden Zug bemerkten, eilten ihm sofort zu Hilfe. Dank schneller Maßnahmen innerhalb weniger Sekunden wurde er in einen sicheren Bereich gebracht.

Augenzeugen zufolge wurde die Rettung durchgeführt, als der Zug bereits sehr nahe war, und sie vergleichen die Situation mit einem wahren Wunder. Bei einer geringen Verzögerung hätten die Folgen tragisch sein können.

Detaillierte Informationen über den Zustand des Opfers wurden noch nicht bekannt gegeben, aber es ist bestätigt, dass er überlebt und aus großer Gefahr gerettet wurde. Der Vorfall wird in den sozialen Medien mit Kommentaren diskutiert, die besagen, dass 'eine Sekunde das Leben verändert'.

Brasilien
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Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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