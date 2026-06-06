Das seltenste astronomische Ereignis des Jahres wird beobachtet

Am 12. August dieses Jahres wird ein seltenes astronomisches Ereignis – eine totale Sonnenfinsternis – am Himmel stattfinden. Zu diesem Zeitpunkt wird der Mond zwischen Sonne und Erde hindurchziehen und die Sonnenstrahlen vollständig blockieren. Infolgedessen wird es in einigen Gebieten tagsüber für kurze Zeit dunkel.

Experten zufolge wird die totale Sonnenfinsternis in Grönland, Island, Portugal und im Norden Spaniens zu sehen sein. In großen Teilen Europas, Afrikas und Nordamerikas wird eine partielle Finsternis sichtbar sein.

Wissenschaftler betonen, dass der Pfad der Finsternis ein Gebiet von etwa 8.300 Kilometern abdeckt. In Grönland wird das Ereignis länger als zwei Minuten dauern, während es im Norden Spaniens etwa 20 Sekunden lang zu sehen sein wird.

Experten warnen davor, dass ein direkter Blick in die Sonne gefährlich ist, und empfehlen die Beobachtung nur durch spezielle Schutzbrillen oder Sonnenfilter.

Eine Sonnenfinsternis ist nicht nur für Himmelsbegeisterte, sondern auch für Wissenschaftler von großer Bedeutung, da während dieses Prozesses die Sonnenkorona und Veränderungen in der Erdatmosphäre untersucht werden.