Seltenes Phänomen am 12. August: Tag wird im Nu zur Nacht

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Seltenes Phänomen am 12. August: Tag wird im Nu zur Nacht

Am 12. August dieses Jahres wird ein seltenes astronomisches Ereignis beobachtet – eine totale Sonnenfinsternis. Dabei schiebt sich der Mond zwischen Sonne und Erde, blockiert deren Strahlen und verwandelt den Tag in einigen Regionen für kurze Zeit in Dunkelheit.

Experten zufolge ist die totale Finsternis in Grönland, Island sowie in Teilen Spaniens und Portugals sichtbar. In großen Teilen Europas, Afrikas und Nordamerikas wird das Ereignis teilweise zu sehen sein.

Der Pfad der Finsternis erstreckt sich über ein Gebiet von mehr als 8.000 Kilometern. An einigen Orten dauert dieser Vorgang mehrere Minuten, während er in anderen Regionen innerhalb von Sekunden endet.

Wissenschaftler betonen, dass dieses Ereignis auch wissenschaftlich wichtig ist, da es die Möglichkeit bietet, die äußere Schicht der Sonne und atmosphärische Veränderungen zu untersuchen.

Gleichzeitig warnen Experten davor, direkt in die Sonne zu blicken, und empfehlen die Beobachtung nur mit speziellen Schutzvorrichtungen.

GrönlandIslandSpanienPortugalEuropa
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Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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