Israel soll Gespräche US-amerikanischer Beamter abgehört haben

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Israel soll Gespräche US-amerikanischer Beamter abgehört haben

Israel soll Telefongespräche zwischen Steve Witkoff, dem Sonderbeauftragten von US-Präsident Donald Trump, und dem Pentagon-Beamten Elbridge Colby abgehört haben. Dies berichtete die New York Times unter Berufung auf ihre Quellen.

Laut der Publikation hat die US-Seite in den letzten Wochen die Bedrohung durch israelische Spionageabwehr auf eine der höchsten Stufen gehoben. In Washington gibt es den Verdacht, dass Israel die Beziehungen der USA zum Iran überwacht haben könnte.

Wie die NYT schreibt, war die Führung beider Länder zuvor über gegenseitige Nachrichtendienstantivitäten informiert. US-Beamten zufolge hat Israels Versuch, die Position Washingtons zu den Verhandlungen mit dem Iran zu erfahren, jedoch „akzeptable Grenzen überschritten“.

Die israelische Botschaft wies diese Informationen zurück und betonte, dass das Land keine nachrichtendienstlichen Aktivitäten gegen amerikanische Beamte durchführt.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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