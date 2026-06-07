Usbekischer Staatsbürger stirbt bei Hotelbrand in Indien

Es wurde bekannt gegeben, dass unter den Opfern des Brandes in einem Hotel in Neu-Delhi, Indien, auch ein usbekischer Staatsbürger war.

Zuvor wurde berichtet, dass bei einem Brand in einem Hotel im Stadtteil Malviya Nagar 21 Menschen ums Leben kamen.

Laut dem Sprecher des indischen Außenministeriums, Randhir Jaiswal, befanden sich unter den Toten 13 ausländische Staatsbürger. Es handelt sich um Bürger aus Mosambik, Nigeria, Kirgisistan, Usbekistan, Bangladesch, Liberia, Kongo und dem Irak.

Außerdem wurden infolge des Vorfalls mehr als 20 Ausländer verletzt. Die indische Seite leistet in Zusammenarbeit mit den Botschaften der Verstorbenen und Verletzten die notwendige Hilfe.