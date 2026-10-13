Müllsammler half seiner Frau, Polizeihauptmann zu werden

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Müllsammler half seiner Frau, Polizeihauptmann zu werden

In Brasilien brachte José Francisco Barros, der als Straßenreiniger arbeitet, Bücher, die er im Müll gefunden hatte, für seine Frau Andreya Guimarães Tavares mit nach Hause. Diese Bücher spielten eine entscheidende Rolle bei der Verwirklichung ihres Traums, Rechtswissenschaften zu studieren.

Mais Goiás Laut einem Bericht vom 20. Juni 2026 hat das Paar gemeinsam viele finanzielle Schwierigkeiten durchlebt. Andreya arbeitete fast sieben Jahre lang als Haushaltshilfe. Für ihre Hochschulbildung nutzte sie die Bücher, die ihr Mann mitbrachte. Infolgedessen gelang es ihr, ein Vollstipendium für das Jurastudium zu erhalten.

Nach ihrem Universitätsabschluss bestand Andreya das Auswahlverfahren für die Militärpolizei des Bundesstaates Goiás. Heute trägt sie den Rang eines Polizeihauptmanns.

Eine Sammlung von Fotos zu Abschluss und Militärdienst in verschiedenen Rahmen an der Wand.

Im Juni 2026 feierte die Familie ihren 25. Hochzeitstag. Bei einem Fotoshooting zu diesem Anlass posierte Andreya in ihrer Polizeiuniform und José in seiner Arbeitskleidung der Stadtreinigung. Auch der 23-jährige Sohn der Familie nahm am Fotoshooting teil. Die Bilder verbreiteten sich in den sozialen Medien.

Die Geschichte von José und Andreya zeigt, wie wichtig gegenseitige Unterstützung und Bildung für die Veränderung eines Lebens sind.

Ein Mann und eine Frau in spezieller Kleidung posieren mit silbernen Luftballons in Form der Zahl 25.
José Francisco BarrosAndreya Guimarães TavaresMilitärpolizei GoiásBildungInspiration
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Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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