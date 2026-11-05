4,5 Meter langer Schrecken: Riesige Anakonda in Wohngebiet in Brasilien gefangen

Die Bewohner der Stadt Caldas Novas im Süden des brasilianischen Bundesstaates Goiás erlebten einen wahren Naturschreck. In einem Gebiet, das extrem nah an Wohnsiedlungen liegt, tauchte eine Anakonda mit einer Länge von etwa 4,5 Metern auf (lokal als „Sucuri“ bekannt).

Das gefährliche Raubtier, das eine ernsthafte Bedrohung für Menschen und insbesondere für kleine Kinder darstellte, wurde durch eine Spezialoperation von Feuerwehrleuten und Rettungskräften unschädlich gemacht.

Das riesige Raubtier auf der Jagd und die Sorge der Bevölkerung

Den Details vom Einsatzort zufolge war die Lage ernster als erwartet:

Fundort: Die riesige Schlange wurde in einem kleinen Bachlauf direkt neben Wohnhäusern entdeckt;

Gefährliche Situation: Die Anakonda wurde entdeckt, als sie gerade ein Haustier der Anwohner erbeutet hatte und im Begriff war, es zu verschlingen. Dieser Vorfall löste bei den umliegenden Familien große Angst um die Sicherheit aus, insbesondere bei Kindern, die draußen spielten.

Komplexe Rettungsaktion: Niemand wurde verletzt

Die sofort alarmierten Rettungskräfte brachten die Situation schnell unter Kontrolle:

Spezialausrüstung: Die Feuerwehr nutzte spezielle lange Haken, um die 4,5 Meter lange Riesenschlange aus sicherer Entfernung zu fixieren;

Professionelle Kontrolle: Dank des vorsichtigen Vorgehens der Rettungskräfte kam während des Einsatzes weder ein Anwohner noch die Schlange zu Schaden.

Was passiert nun mit der Anakonda?

Nach der erfolgreichen Operation wurde das seltene Raubtier in sichere Hände übergeben: