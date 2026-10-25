Fehler kostet 133.000 Dollar: Frau in der Türkei wirft 1 kg Gold in den Müll (Video)

In der türkischen Stadt Bursa ereignete sich ein verblüffender Vorfall, der die jahrelange Arbeit einer Familie gefährdete. Eine Hausfrau verwechselte eine Tüte, die etwa 1 Kilogramm Gold enthielt, mit einem Müllbeutel und warf sie in einen Straßenmüllcontainer.

Wie bekannt wurde, beläuft sich der Gesamtwert dieser Edelmetalle auf über 6,13 Millionen Türkische Lira(etwa über 133.000 US-Dollar). Dieses Geld wurde von der Familie über viele Jahre hinweg mühsam gespart, um ein neues Haus zu kaufen.

Suche in «Akçalar»: Polizei und Entsorgungsdienste alarmiert

Der Vorfall ereignete sich im Stadtviertel «Akçalar»:

Zu spät bemerkter Fehler: Als die Familienmitglieder das Verschwinden der Tüte bemerkten, wandten sie sich sofort an die örtliche Polizeidienststelle sowie an die städtischen Reinigungs- und Entsorgungsdienste.

Groß angelegte Suche: Nach Eingang der Meldung wurden sofort Suchmaßnahmen eingeleitet und die Routen der Müllfahrzeuge kontrolliert.

Kameras werden ausgewertet: Experten prüfen sorgfältig alle Aufnahmen der umliegenden Überwachungskameras, um festzustellen, ob der Müll bereits zur Deponie gebracht wurde und in welche Richtung die Tüte verschwand.

Lebensersparnisse in einer Tüte

Dieser Vorfall löste in den sozialen Medien und der türkischen Presse hitzige Diskussionen aus: