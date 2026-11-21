Es ist bekannt, dass Melania, die Frau von Donald Trump, die berühmten Tanzbewegungen ihres Mannes zum Song „Y.M.C.A.“ der Village People nicht mag. Der US-Präsident erklärte jedoch scherzhaft, dass diese Auftritte bei seinen Anhängern sehr gut ankämen und er nicht die Absicht habe, darauf zu verzichten.

US-Präsident Donald Trump ist erneut durch seine ungewöhnlichen Auftritte bei politischen Veranstaltungen in den Mittelpunkt gerückt. Obwohl seine Tanzeinlagen auf der Bühne, seine Handbewegungen und die Imitation von Gewichthebern bei seinen Anhängern beliebt sind, hält seine Frau Melania Trump dies für nicht angemessen für das Amt des Präsidenten.

Trump selbst teilt die Meinung seiner Frau in dieser Hinsicht nicht ganz. Er betont, dass die Menschen seine berühmten Tanzbewegungen aufrichtig lieben.

Melania sagt zu ihrem Mann: „Das ist nicht präsidial“

Laut Trump missbilligt Melania seine Tanzeinlagen auf der Bühne und bittet ihn, solche Bewegungen zu unterlassen.

Der Präsident zitiert die Worte seiner Frau wie folgt:

„Liebling, das ist nicht präsidial.“

Laut Trump hat Melania sogar den ehemaligen US-Präsidenten Franklin Roosevelt als Beispiel angeführt und betont, dass man sich diesen nur schwer beim Tanzen vorstellen könne.

Der amerikanische Staatschef reagiert jedoch mit Humor auf diesen Einwand.

„Aber ich bin trotzdem Präsident geworden“, sagt er.

Trump ist der Meinung, dass die Menschen, die seine Tänze bejubeln, dies nicht nur aus Respekt tun, sondern weil sie sie wirklich mögen.

„Y.M.C.A.“-Tanz und die Imitation von Gewichthebern

Trumps berühmteste Bühnenbewegungen sind mit dem Song „Y.M.C.A.“ der Village People verbunden. Wenn das Lied erklingt, hebt er die Arme und tanzt mit seinen charakteristischen Bewegungen.

Doch Melania mag nicht nur diesen Tanz nicht, sondern auch andere Bühnenauftritte des Präsidenten. Laut Trump hält seine Frau auch die Bewegungen, mit denen er während seiner Reden Gewichtheber imitiert, für „äußerst unpräsidial“.

Der Präsident betonte scherzhaft, dass diese Bewegungen Melania sogar noch weniger gefallen als sein Tanz.

Trotz der Meinung seiner Frau setzt Trump das Tanzen fort

Der US-Staatschef hat dieses Thema während einer Reihe von Kundgebungen und politischen Veranstaltungen im Jahr 2026 immer wieder angesprochen. Unter anderem sprach er bei seinen Auftritten im Januar, Mai und Oktober über die Einstellung seiner Frau.

„Sie ist fest davon überzeugt, dass alles dem präsidialen Status entsprechen muss. Wenn ich manchmal anfange zu tanzen, bin ich mir nicht sicher, ob ihr das wirklich gefällt, aber die Leute lieben es“, sagte Trump.

Obwohl Melania Trump die Bewegungen ihres Mannes auf der Bühne nicht für präsidial hält, zeigt sich Donald Trump überzeugt davon, dass diese Auftritte bei seinen Anhängern gut ankommen.