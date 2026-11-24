In Brasilien wurde eine Statue zu Ehren des Diensthundes Hulk errichtet, der dabei half, fast 48 Tonnen Cannabis zu entdecken. Der vierjährige Belgische Schäferhund führte die Polizisten zu einem geheimen unterirdischen Bunker, der unter einem gewöhnlichen Lagerhaus versteckt war.

Der Vorfall ereignete sich im Gebiet Nova Holanda in Rio de Janeiro. Während einer Polizeioperation im April bemerkten Diensthunde eine verdächtige Situation in der Nähe des Lagerhauses. Hulk zog die Aufmerksamkeit der Beamten auf sich, indem er wiederholt auf eine bestimmte Stelle im Gebäude hinwies.

Bei der Untersuchung entdeckten die Polizisten einen versteckten Bunker unter einer betonähnlichen Wasserbeckenstruktur. Dort wurden mehr als 24.600 Pakete Cannabis gefunden. Jedes Paket wog etwa zwei Kilogramm, was einer Gesamtmenge von fast 48 Tonnen entsprach.

Die Militärpolizei von Rio de Janeiro teilte mit, dass dies die größte Drogenbeschlagnahmung ist, die jemals bei einer einzigen Operation in Brasilien verzeichnet wurde.

Der Wert des gefundenen Cannabis wurde auf 50 Millionen brasilianische Real (7,2 Millionen Pfund) geschätzt. Hätte man es für den Verkauf verpackt, hätte der Wert 150 Millionen Real (21,6 Millionen Pfund) erreichen können. Während der Operation wurden auch Waffen wie Gewehre und eine Pistole beschlagnahmt.

Hulks Hundeführer, der dritte Sergeant Vildemar de Oliveira Souza, hob den besonderen Dienst des Hundes hervor.

„Die Drogen waren sehr gut versteckt. Aber ich bemerkte die Veränderung in Hulks Verhalten. Er führte uns zum Bunker, und gemeinsam mit dem Team haben wir die Aufgabe erfolgreich erfüllt“, sagte der Sergeant.

Hulk wurde auch mit der höchsten Auszeichnung des Staates geehrt.

Die Verdienste des Hundes wurden gebührend gewürdigt, und eine ihm gewidmete Statue wurde vor dem Hauptquartier des Hundebataillons der Militärpolizei von Rio de Janeiro aufgestellt. Die Statue zeigt Hulk in einer wachsamen Sitzposition mit aufgerichteten Ohren. Sie wurde von dem pensionierten Sergeant und Bildhauer Carlos Alexandre de Almeida geschaffen.

Polizeivertreter erklärten, dass das Denkmal errichtet wurde, um Hulks Dienste und seine Geschichte im Kampf gegen den Drogenhandel zu verewigen.

Dies ist nicht die erste Anerkennung für Hulk. Im Juni dieses Jahres wurde er das erste Tier, das mit der Tiradentes-Medaille ausgezeichnet wurde, der höchsten Auszeichnung der Legislativversammlung des Bundesstaates Rio de Janeiro. Die Auszeichnung wurde für seine Verdienste um die öffentliche Sicherheit und seine Beteiligung an der Rekordbeschlagnahmung verliehen.

Einer der Initiatoren der Auszeichnung, der Politiker Rodrigo Amorim, betonte, dass mit dem Polizeihund ein Weltrekord aufgestellt wurde.

Es wurde berichtet, dass Hulk der spezialisierten Diensthundeeinheit geschenkt und von Welpenalter an unter der Leitung von Sergeant Vildemar ausgebildet wurde. Er hat bisher an über 200 Polizeieinsätzen teilgenommen.

Die Einweihungszeremonie der Statue fand im Rahmen einer Veranstaltung statt, die dem Dienst der Polizeihunde und ihrer Hundeführer gewidmet war. Der Oberbefehlshaber der Militärpolizei von Rio de Janeiro, Oberst Silvio Ricardo Chiuffo Guerra, würdigte ebenfalls Hulks entscheidende Rolle bei der Erzielung des Rekordergebnisses.

Auf diese Weise wird Hulk, der während seiner Dienstzeit an über 200 Einsätzen teilnahm, nun nicht nur durch seine Erfolge bei der Polizei, sondern auch durch die ihm zu Ehren errichtete Statue in Erinnerung bleiben.