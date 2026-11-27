Die chinesische Pilotin Julie Wang (Wang Zheng) wurde zur Kapitänin bei American Airlines befördert. Vor 10 Jahren wurde sie als erste asiatische Frau bekannt, die allein die Welt umflog. Dies berichtete die South China Morning Post.

Julie Wang gab ihre Beförderung auf ihrem Weibo-Account bekannt. Sie betonte, dass sie vor 10 Jahren in einem einmotorigen Flugzeug die Welt allein umrundet habe und heute als Kapitänin der Fluggesellschaft eine große Verantwortung übernehme.

„Der Weg von dem Mut, vor zehn Jahren allein in einem einmotorigen Flugzeug die Welt zu umrunden, bis hin zum heutigen Tragen der vier Streifen als Kapitänin und der Übernahme der Verantwortung – das ist der Weg, den ich in der Hälfte meines Lebens zurückgelegt habe“, schrieb sie.

Julie Wang wurde kurz vor Thanksgiving in den USA befördert. Sie drückte ihre Dankbarkeit gegenüber ihrer Familie, ihren Freunden, ihren Mentoren und ihrem damaligen Ich aus, das vor 10 Jahren den Mut hatte, zu träumen und zu fliegen.

Nach 17 Jahren in der Werbung zur Fliegerei gewechselt

Julie Wang wurde in der chinesischen Stadt Chongqing geboren. Da ihre Eltern Professoren für Luft- und Raumfahrttechnik waren, interessierte sie sich schon als Kind für die Luftfahrt. Zunächst wählte sie jedoch die Werbebranche und arbeitete 17 Jahre lang in diesem Bereich.

Nachdem ihre Familie in die USA gezogen war, begann Julie Wang über einen Berufswechsel nachzudenken. Trotz kultureller Vorurteile und Stereotypen in der Luftfahrt begann sie im Alter von 37 Jahren mit der Pilotenausbildung.

Fünf Jahre nachdem sie 2011 ihre Pilotenlizenz erhalten hatte, umrundete sie 2016 allein die Welt in einem Flugzeug. Durch diesen Flug wurde sie als erste asiatische Frau bekannt, die die Welt allein umflog.

Historischer Flug über 38.500 Kilometer

Julie Wang legte in einer Cirrus SR22 mit zusätzlichen Treibstofftanks eine Strecke von etwa 38.500 Kilometern zurück. Der Flug dauerte 18 Tage.

Die Reise begann im US-Bundesstaat Texas und führte über den Pazifik nach Hawaii und zu den Marshallinseln, dann über Guam und die Philippinen nach China. Nach der Landung in Haikou auf der Insel Hainan flog sie über Vietnam, Laos, Thailand, Indien und den Nahen Osten nach Europa und kehrte dann über den Atlantik in die USA zurück.

Die längste Etappe des Fluges war die Strecke nach Hawaii, die fast 14 Stunden dauerte.

Als Julie Wang auf den Marshallinseln die Einheimischen traf, waren diese erstaunt über ihr Vorhaben, die Welt allein zu umrunden. Im Gespräch erzählten die Bewohner ihr auch vom Schicksal der berühmten Pilotin Amelia Earhart. Earhart verschwand 1937 über dem Pazifik und ihr Flugzeug wurde bis heute nicht gefunden.

Debatten über den historischen Flug dauern an

Obwohl Julie Wangs Flug im Jahr 2016 weithin anerkannt wurde, erhob auch eine andere chinesische Pilotin, Chen Sijin (Saki Chen), Anspruch auf dieses historische Ergebnis. Die rechtlichen Auseinandersetzungen zwischen den beiden Pilotinnen dauerten Jahre an.

Dennoch erreichte Julie Wangs Karriere in der Luftfahrt eine neue Stufe. Ihr Wechsel von der Werbung zur Fliegerei, der Beginn eines neuen Berufs mit 37 Jahren und die Beförderung zur Kapitänin einer großen Fluggesellschaft nach 10 Jahren sind für viele zu einem inspirierenden Lebensweg geworden.