Warum wurde eine Straße in New York nach Spider-Man benannt?

Im New Yorker Stadtteil Queens wurde eine Straßenkreuzung zu Ehren des berühmten Comic-Helden Spider-Man benannt. Dieser Bereich an der Ingram Street hat für Comic-Fans eine besondere Bedeutung, da Peter Parker den Geschichten zufolge genau dort mit seiner Tante May lebte.

Das Interessanteste an der Geschichte ist, dass in dem Haus an der im Comic beschriebenen Adresse einst eine echte Familie namens Parker wohnte. Dieser Zufall verleiht der Geschichte über den fiktiven Helden eine ganz besondere Note.

Berichten zufolge wusste der jetzige Besitzer des Hauses beim Kauf der Immobilie nichts von der Verbindung zu Spider-Man oder deren Berühmtheit. Anfangs verstand er nicht einmal, warum Briefe an den Helden an seine Adresse geschickt wurden.

Auf diese Weise wurde ein berühmter Ort aus der Comic-Welt mit dem echten Leben in New York verknüpft und zu einer weiteren Attraktion für Spider-Man-Fans.