Junger Adler aus Kasachstan legt 1400 Kilometer bis nach Kaschka-Darja zurück

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Junger Adler aus Kasachstan legt 1400 Kilometer bis nach Kaschka-Darja zurück

Ein Steppenadler, der erst vor wenigen Monaten in Kasachstan geschlüpft ist, hat eine Strecke von fast 1400 Kilometern zurückgelegt und die Region Kaschka-Darja in Usbekistan erreicht. Experten verfolgen die lange Reise des Vogels mithilfe eines GPS-Trackers.

Der Adler namens Tongisch unternimmt seine erste eigenständige Reise in wärmere Gefilde. Seine Flugroute wird von Mitarbeitern des Nationalparks Altyn-Emel in Kasachstan überwacht.

Nach Angaben des Nationalparks war Tongisch im Sommer noch ein weißes, flauschiges Küken im Nest. Am 20. Juli brachten Experten einen solarbetriebenen GPS-Tracker an ihm an. Dadurch wurde es möglich, jede Bewegung des jungen Adlers aus der Ferne zu verfolgen.

Junger Adler aus Kasachstan legt 1400 Kilometer bis nach Kaschka-Darja zurück

Den am 2. November veröffentlichten Daten zufolge verließ Tongisch das Gebiet Kasachstans und flog über Kirgisistan nach Usbekistan ein. Zunächst erreichte er Samarkand, später wurde er in der Nähe der Stadt Karschi in der Region Kaschka-Darja registriert.

Auf diese Weise hat der erst wenige Monate alte Adler das Gebiet dreier Länder durchquert und eine Strecke von etwa 1400 Kilometern zurückgelegt.

Experten betonen, dass der Steppenadler eine der seltenen Vogelarten ist, die im Roten Buch aufgeführt sind. Die durch den GPS-Tracker gesammelten Daten sind von großer Bedeutung, um ihre Migrationsrouten zu erforschen, gefährliche Gebiete zu identifizieren und Schutzmaßnahmen für die Vögel zu verstärken.

Die Beobachtung seiner Reise wird fortgesetzt, bis Tongisch sein Winterquartier erreicht hat.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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