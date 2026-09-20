Giftige Spinne an der Küste Finnlands aufgetaucht

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Giftige Spinne an der Küste Finnlands aufgetaucht

Aufgrund des Klimawandels hat sich in Finnland eine der giftigsten Spinnenarten des Landes, die Ammen-Dornfinger-Spinne, weiter ausgebreitet. Dies berichtete das Wissenschaftsmagazin „Suomen Luonto“.

„Eine giftige Spinne breitet sich in Finnland aus – die Klimaerwärmung begünstigt die invasive Art“, heißt es in dem Bericht.

Das Magazin weist darauf hin, dass diese Spinne derzeit als eine der giftigsten Arten gilt, die in Finnland vorkommen. Sie wurde erstmals im Jahr 2022 auf der Insel Seili entdeckt. Später wurde sie auch in anderen Teilen des Archipels und an den Küsten gesichtet. Ende des Sommers 2026 wurde diese Art auf der Halbinsel Porkkala ebenfalls registriert.

Ihr Gift wirkt auf den menschlichen Organismus

Berichten zufolge befindet sich die Hauptpopulation der Ammen-Dornfinger-Spinne in Mitteleuropa. Das Gift dieser Spinne kann im menschlichen Körper

eine starke Entzündungsreaktion hervorrufen. In Finnland kommen

vier Arten der Dornfinger-Spinnen vor. Dazu gehören die Gewöhnliche Dornfinger-Spinne, die Grüne Dornfinger-Spinne, die Streifen-Dornfinger-Spinne und die Gebogene Dornfinger-Spinne. Experten betonen,

dass es nicht einfach ist, diese Arten anhand äußerer Merkmale voneinander zu unterscheiden. Tagsüber versteckt, nachts auf der Jagd

Ammen-Dornfinger-Spinnen sind hauptsächlich

nachts aktiv . Sobald es dunkel wird, begeben sie sich auf die Jagd nach verschiedenen Insekten.Tagsüber verstecken sie sich in ihren dichten, sackartigen Netzen, die sie zwischen niedrigen Pflanzen weben.

Aus diesem Grund ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Spinne beispielsweise in das Netz eines

Entomologen gerät, deutlich geringer als bei anderen Spinnenarten. ushbu o‘rgimchak tushib qolishi ehtimoli boshqa ayrim o‘rgimchak turlariga qaraganda ancha past.

Ammen-DornfingerSuomen LuontoInsel SeiliKlimawandelFinnland
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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