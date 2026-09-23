Die politischen Diskussionen, die während der UN-Generalversammlung in New York vom einflussreichen Atlantic Council organisiert wurden, sorgten international für großes Aufsehen und hitzige Debatten. Laut Informationen von «Anadolu Aynasi» gab der syrische Staatschef Ahmad al-Sharaa (früher bekannt als Abu Muhammad al-Julani) während seines Aufenthalts in den USA eine unerwartete Erklärung ab, in der er betonte, dass er keine Verbindung zu den schrecklichen Terroranschlägen vom 11. September 2001 auf die Zwillingstürme in New York habe: «Ich hatte keinerlei Verbindung zu den Ereignissen vom 11. September. Damals war ich 13 Jahre alt. Ich wusste absolut nichts von all dem. Natürlich drücke ich mein Mitgefühl für alle Opfer aus – egal ob in den USA oder für diejenigen, die im Nahen Osten infolge der dort betriebenen Politik ums Leben kamen.».

Doch kaum wurden seine Worte veröffentlicht, durchforsteten Journalisten und Analysten die offiziellen Archive und stellten fest, dass der Politiker in einen offenen Widerspruch geraten war. Laut offiziellen biografischen Daten wurde Ahmad al-Sharaa im Jahr 1982 in Saudi-Arabienin der Stadt Riad geboren. Das bedeutet, dass er am Tag der Tragödie vom 11. September 2001 nicht 13, sondern 19 Jahre alt war! Darüber hinaus veröffentlichte der offizielle chinesische Staatssender CCTV im Dezember 2024 ein persönliches Geständnis von al-Sharaa selbst, in dem der Politiker erklärte, dass die Ereignisse vom 11. September ihn in seiner Jugend stark beeinflusst hätten, er von den Aktionen der Angreifer fasziniert gewesen sei, sich für dschihadistische Strömungen interessiert habe und angefangen habe, an geheimen Treffen in Damaskus teilzunehmen. Dies steht in direktem Widerspruch zu seiner Aussage: «Ich wusste nichts und war 13 Jahre alt».

Warum versucht der syrische Staatschef also, seine Vergangenheit vor der US-Öffentlichkeit so sehr zu rechtfertigen? Ist die «Verwandlung» eines 19-jährigen Mannes in ein 13-jähriges Kind ein diplomatisches Manöver, und wie bewertet der Westen diese historischen Widersprüche von al-Sharaa?

«19 statt 13 Jahre, geheime Treffen in Damaskus und das Geständnis in New York»: Die 5 Kernpunkte der Kontroverse

Die wichtigsten Details zu Ahmad al-Sharaas Auftritt in New York und den Archivfakten:

Rechtfertigung zum 11. September: Der syrische Präsident betonte bei der Diskussion des Atlantic Council, dass er absolut nichts mit den Terroranschlägen von 2001 in New York zu tun habe;

Offensichtlicher Fehler beim Alter: Al-Sharaa behauptete, er sei zum Zeitpunkt der Anschläge 13 Jahre alt gewesen, doch offizielle Dokumente zeigen, dass er 1982 geboren wurde und somit zum Zeitpunkt der Tragödie 19 Jahre alt war;

Mitgefühl für die Opfer: Der Politiker drückte sein Mitgefühl nicht nur für die Opfer in den USA aus, sondern auch für diejenigen, die im Nahen Osten infolge der US-Politik starben;

CCTV-Archiv entlarvt ihn: Ende 2024 veröffentlichte der Sender CCTV eigene Aussagen von al-Sharaa, in denen er zugab, von den Ereignissen des 11. Septembers inspiriert worden zu sein und sich radikalen Strömungen und geheimen Treffen angeschlossen zu haben;

Die Geschichte von «al-Julani»: Die politische Reputation des Anführers, der 1989 mit seiner Familie von Saudi-Arabien nach Syrien zog und den Kampfnamen «al-Julani» nach den Golanhöhen annahm, steht erneut im Fokus der westlichen Presse.

Ahmad al-Sharaas Erklärung zum 11. September: Ein Vergleich zwischen den Worten in New York und offiziellen Archivfakten

Analyse des öffentlichen Auftritts des syrischen Staatschefs und seiner dokumentierten Geschichte:

Kriterien und Parameter Offizielle Erklärung in New York (Atlantic Council) Offizielle Biografie und Archivbeweise Alter am 11. September 2001 «Damals war ich 13 Jahre alt» Geboren 1982 – damals war er 19 Jahre alt Kenntnisstand über das Attentat «Ich wusste absolut nichts» Global beobachtet durch US- und Weltmedien Einfluss des Ereignisses auf das Privatleben «Hatte keine Verbindung, war ahnungslos» CCTV: «Die Ereignisse vom 11. September haben ihn tief beeinflusst und seine Aktivitäten angestoßen» Beginn radikaler Ansichten Wird bestritten, als natürliche Jugendphase dargestellt Begann nach dem 11. September an geheimen Treffen in Damaskus teilzunehmen Geburtsort und Wurzeln — Riad (Saudi-Arabien), ursprünglich von den Golanhöhen Haltung zu den Opfern Mitgefühl für Opfer in den USA und im Nahen Osten Versuch, ein diplomatisches Gleichgewicht zu schaffen

Expertise zu internationaler Politik und Geopolitik: Warum versucht al-Sharaa, seine Vergangenheit umzuschreiben?

Schlussfolgerungen von Nahost-Politikwissenschaftlern und Analysten für internationale Sicherheit:

Status als «legitimer Präsident» vor dem Westen: Der an die Macht gekommene Ahmad al-Sharaa muss seine extremistische Vergangenheit und jegliche Spuren einer Verbindung zu «Al-Qaida» vollständig tilgen, um der internationalen Isolation zu entkommen und von der UNO, den USA und Europa vollständig anerkannt zu werden;

Der Faktor 11. September für die amerikanische Öffentlichkeit: In der US-Politik und im öffentlichen Bewusstsein gilt der 11. September als die schrecklichste nationale Tragödie; jede noch so kleine Verbindung oder Rechtfertigung könnte jede finanzielle und politische Zusammenarbeit mit Washington zunichtemachen, weshalb al-Sharaa versucht, sich als «damals noch Kind» darzustellen;

Die unangenehme Folge des CCTV-Berichts: Die im Jahr 2024 getätigten Aussagen, die im Archiv versiegelt sind, haben eine diplomatische Falle geschaffen; Geständnisse über geheime Treffen in Damaskus und die Inspiration durch die Angriffe sind der Hauptbeweis für US-Geheimdienste und Medien, die die Aufrichtigkeit des Anführers infrage stellen;

Taktik der Parallele zu den Opfern im Nahen Osten: Indem er neben den amerikanischen Opfern auch die Araber erwähnt, die infolge von US-Operationen im Irak und in Syrien starben, versucht er, das Gleichgewicht vor der arabischen Welt und seinen Anhängern zu wahren und das Image eines Führers zu zeigen, der vor dem Westen nicht in die Knie gegangen ist.

Ahmad al-Sharaas Erklärungen auf dem Podium in New York haben erneut die riesige Kluft zwischen seinem neuen Image und den historischen Fakten in den Fokus der Weltöffentlichkeit gerückt.

Was glauben Sie, wie sich die widersprüchlichen Aussagen des syrischen Staatschefs zu seinem Alter und den Ereignissen vom 11. September auf das Vertrauen der USA und der internationalen Gemeinschaft auswirken werden? Wird es in der westlichen Diplomatie akzeptiert, wenn Politiker ihre Vergangenheit leugnen, um an die Macht zu kommen? Hinterlassen Sie Ihre persönlichen Gedanken in den Kommentaren und teilen Sie diesen aufsehenerregenden Artikel, der die Hintergründe der Weltpolitik enthüllt, mit all Ihren Freunden!