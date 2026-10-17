25-jährige Frau stürzt an Wasserfall in Indonesien in den Tod

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25-jährige Frau stürzt an Wasserfall in Indonesien in den Tod

Am Wasserfall Robo Harau in der indonesischen Provinz West-Sumatra kam die 25-jährige Windy Rahma Putri ums Leben. Der Vorfall ereignete sich am 15. Oktober 2026, als die Frau in der Nähe des Wasserfalls badete. Dies berichtete Detik.com .

Lokalen Medienberichten zufolge rutschte die Frau in der Nähe der Wasserströmung aus und stürzte in die Tiefe. Nachdem sie von den Wassermassen mitgerissen wurde, begannen Such- und Rettungsmaßnahmen.

Die Sucharbeiten wurden auch am 16. Oktober fortgesetzt. Abdul Malik, Leiter des Such- und Rettungsdienstes von Padang in West-Sumatra, teilte mit, dass die Leiche der Frau um 10:45 Uhr gefunden wurde. Anschließend wurde ihr Körper geborgen und den Familienangehörigen übergeben.

Windy Rahma PutriRobo HarauDetik.comSuch- und Rettungsdienst PadangIndonesien
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«ZAMIN.UZ» Redakteur

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