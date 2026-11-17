Eine Tragödie, die sich in einem Fitnessstudio in Indonesien ereignete, wird fast zwei Jahre später in den sozialen Medien erneut intensiv diskutiert. Eine 22-Jährige verlor beim Training auf dem Laufband das Gleichgewicht und stürzte aus einem Fenster im dritten Stock. Das Mädchen erlitt schwere Verletzungen und verstarb im Krankenhaus.

Das Erschütterndste ist, dass laut ersten Informationen einer der Gründe für die Tragödie die gefährliche Platzierung der Trainingsgeräte war. Das Laufband war zu nah an einem offenen Fenster aufgestellt, und es gab keine Schutzbarrieren.

Wie kam es zu der Tragödie?

Der Vorfall ereignete sich am 18. Juni 2024 im K-Gym Fitnessstudio in der Stadt Pontianak, Provinz West-Kalimantan, Indonesien.

Berichten zufolge trainierte die 22-jährige Fathiya Nur Eka Rahma etwa 30 Minuten lang auf dem Laufband. Dann verlangsamte sie das Tempo und wollte sich das Gesicht mit einem Handtuch abwischen.

Genau in diesem Moment verlor sie das Gleichgewicht. Das laufende Band schleuderte sie nach hinten, woraufhin sie in Richtung des Fensters stürzte. Infolgedessen fiel sie aus dem offenen Fenster im dritten Stock in die Tiefe.

Das Trainingsgerät war zu nah am Fenster aufgestellt

Die Details des Vorfalls lenken die Aufmerksamkeit besonders auf die Anordnung der Geräte im Fitnessstudio.

Es wurde berichtet, dass der hintere Teil des Laufbands in Richtung des Fensters ausgerichtet war. Der Abstand zwischen dem Gerät und dem Fenster betrug etwa 60 Zentimeter. Das Fenster stand offen, und es gab keine Schutzbarrieren, die ein Hinausstürzen von Personen hätten verhindern können.

Aus diesem Grund wurde ein einfacher Gleichgewichtsverlust während des Trainings zu einer schweren Tragödie.

Das Mädchen starb im Krankenhaus, gegen den Besitzer des Fitnessstudios wurde ein Verfahren eingeleitet

Durch den Sturz erlitt Fathiya schwere Kopfverletzungen. Obwohl sie ins Krankenhaus gebracht wurde, konnten die Ärzte ihr Leben nicht retten.

Nach dem Vorfall überprüfte die Polizei die Sicherheitsbedingungen im Fitnessstudio. Aufgrund der Untersuchungsergebnisse wurde gegen den Besitzer des Fitnessstudios ein Strafverfahren wegen Nichteinhaltung von Sicherheitsanforderungen und Fahrlässigkeit eingeleitet.

Dieser Vorfall hat die Frage der Sicherheit in Fitnessstudios wieder auf die Tagesordnung gesetzt

Diese Tragödie wurde durch ein Video, das in den sozialen Medien kursiert, erneut zum Mittelpunkt der Diskussion. Ein wichtiger Aspekt ist jedoch, dass das Video keinen aktuellen Vorfall zeigt, sondern das Ereignis vom Juni 2024.

Die Tragödie um Fathiya zeigt, dass in Fitnessstudios nicht nur auf die Modernität der Geräte oder die Trainingsbedingungen geachtet werden muss, sondern auch darauf, wie die Ausrüstung platziert ist.

Ein Laufband gilt normalerweise als sicheres Gerät. Aber wenn sich hinter ihm ein offenes Fenster befindet und keine Schutzbarrieren installiert sind, kann selbst ein einfacher Gleichgewichtsverlust das Leben eines Menschen gefährden.

Sport treiben ist gesund. Doch wenn die Sicherheitsanforderungen am Trainingsort nicht erfüllt sind, kann selbst die einfachste Übung zu einer unerwarteten Tragödie werden.