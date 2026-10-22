Australien erlaubt gesetzlich die Umwandlung von Verstorbenen in Erde

In Australien wird eine ungewöhnliche Alternative für Bestattungen eingeführt. Im Bundesstaat New South Wales wurde ein Gesetz verabschiedet, das die Umwandlung von Verstorbenen durch einen speziellen Prozess in fruchtbare Erde erlaubt. Nach der neuen Regelung können die Bürger diese Methode ab 2028 nutzen.

Wie die Zeitung The Sydney Morning Herald berichtet, zielt diese Initiative darauf ab, eine kostengünstigere und umweltfreundlichere Alternative zur traditionellen Bestattung und Einäscherung anzubieten. Der Gesetzentwurf wurde vom unabhängigen Abgeordneten Alex Greenwich eingebracht.

Wie wird ein Verstorbener zu Erde?

Diese Methode wird Terraformierung oder Humusierung (Kompostierung menschlicher Körper) genannt. Dabei wird der Körper des Verstorbenen zusammen mit natürlichen Materialien wie Stroh, Heu und Blütenblättern in einen speziellen hermetischen Behälter gelegt.

Im Inneren des Behälters wird über 40 bis 60 Tage eine Luftzirkulation gewährleistet. Infolgedessen zersetzen sich die organischen Stoffe und es entsteht fruchtbare Erde, die für den Anbau von Pflanzen verwendet werden kann. Das fertige Produkt wird den Angehörigen des Verstorbenen übergeben.

Warum entstand der Bedarf für diese Methode?

Befürworter der neuen Bestattungsmethode heben mehrere Vorteile hervor. Erstens erfordert ein solcher Prozess keine separate Fläche auf einem traditionellen Friedhof. Dies ist in Regionen, in denen es an Platz für Friedhöfe mangelt, von großer Bedeutung.

Zweitens kann die Terraformierung weniger Treibhausgase freisetzen als eine Einäscherung. Zudem wird erwartet, dass diese Methode günstiger ist als eine herkömmliche Bestattung. Es wird darauf hingewiesen, dass die Kosten für eine traditionelle Beerdigung in Australien bis zu 50.000 Dollar erreichen können.

Wann tritt die neue Regelung in Kraft?

Es ist geplant, in Australien spezielle lizenzierte Zentren zu errichten, die den sanitären und ökologischen Anforderungen für diesen Dienst entsprechen. Es wird erwartet, dass diese bis 2028 in Betrieb genommen werden.

Diese Entscheidung wird als einer der ersten Schritte zur Legalisierung dieser Bestattungsmethode in Australien und auf der südlichen Hemisphäre gewertet. Weltweit ist die Kompostierung menschlicher Körper bereits in einigen US-Bundesstaaten und in Deutschland im Bundesland Schleswig-Holstein erlaubt.