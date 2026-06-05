Kakerlaken im Wert von über 142.000 Dollar in Australien beschlagnahmt

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Kakerlaken im Wert von über 142.000 Dollar in Australien beschlagnahmt

In Australien wurde eine der größten Razzien in der Geschichte des Landes durchgeführt, wobei mehr als 100.000 lebende Kakerlaken von einem Züchter beschlagnahmt wurden, da deren Haltung verboten ist. ABC News berichtete darüber.

Der Gesamtwert der beschlagnahmten Madagaskar-Fauchschaben und Dubia-Schaben belief sich auf 200.000 australische Dollar (etwa 142.000 US-Dollar). Die Razzia fand im Mai in der Stadt Bathers in New South Wales statt.

Die Madagaskar-Fauchschabe ist eine der größten Schaben der Welt und wird bis zu 5–8 Zentimeter groß. Offizielle Fotos zeigen Insekten, die größer als ein Finger und etwa handtellergroß sind.

In Australien ist die Haltung, Zucht und der Verkauf dieser Arten gesetzlich verboten. Beamte betonen, dass sie eine Gefahr für die Umwelt darstellen und Krankheiten verbreiten könnten.

Gegen den Züchter wurden bisher keine offiziellen Anklagen erhoben, und die beschlagnahmten Insekten sollen vernichtet werden.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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