Europäische Länder stellen auf Winterzeit um und drehen die Uhren eine Stunde zurück

Die Länder der Europäischen Union haben in der Nacht zum 25. Oktober auf Winterzeit umgestellt. Aus diesem Anlass wurden die Uhren um eine Stunde zurückgestellt. Dies berichtete die „Deutsche Welle“.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Zeitumstellung in den EU-Staaten nach einem festgelegten Verfahren erfolgte. So wurden beispielsweise in Brüssel die Uhren um 03:00 Uhr um eine Stunde auf 02:00 Uhr zurückgestellt. Damit sind die Länder in den Winterzeitmodus gewechselt.

Zur Information: Die einheitliche Regelung zur Umstellung auf Sommer- und Winterzeit in der Europäischen Union besteht seit 1996. Demnach werden die Uhren am letzten Sonntag im März eine Stunde vorgestellt und am letzten Sonntag im Oktober wieder eine Stunde zurückgestellt.

Die Frage der Abschaffung der saisonalen Zeitumstellung wird jedoch seit mehreren Jahren diskutiert. Im Jahr 2019 unterstützte das Europäische Parlament den Vorschlag, die Praxis der Zeitumstellung zu beenden. Dennoch konnten sich die EU-Länder in dieser Angelegenheit bisher nicht auf eine einheitliche Entscheidung einigen.

Im Gebiet der Europäischen Union gibt es insgesamt drei Zeitzonen. In Irland und Portugal gilt die Greenwich-Zeit. In acht EU-Staaten, darunter Finnland und die baltischen Länder, gilt die Osteuropäische Zeit, die der Greenwich-Zeit um zwei Stunden voraus ist.

In den übrigen EU-Ländern, einschließlich Deutschland, wird die Mitteleuropäische Zeit verwendet. Diese Zeitzone liegt eine Stunde vor der Greenwich-Zeit.