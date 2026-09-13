Ein Stier wurde in Australien für 300.000 US-Dollar verkauft: Was rechtfertigt diesen Preis?

Bei einer Auktion in Australien wurde ein Angus-Stier für einen Rekordpreis von 420.000 Australischen Dollar, umgerechnet etwa 300.000 US-Dollar, verkauft. Nicht nur das Gewicht des 19 Monate alten Tieres, sondern auch seine Zuchteigenschaften zogen die Käufer an.

Der Stier mit dem Namen Wyatt W50 wurde auf der berühmten Millah Murrah Zuchtfarm im Bundesstaat New South Wales gezüchtet. Dieser Betrieb gilt als einer der renommiertesten in Australien für die Zucht hochwertiger Angus-Rinder.

Der 19 Monate alte Wyatt W50 erregte bei der Auktion auch mit seinem Gewicht von 834 Kilogramm Aufmerksamkeit.

Für die Käufer lag der größte Wert jedoch nicht im Gewicht, sondern in den erstklassigen genetischen Eigenschaften. Angus-Rinder sind für ihre Fleischqualität und ihre schnelle Gewichtszunahme bekannt. Daher können Stiere mit exzellenter Abstammung einen hohen wirtschaftlichen Wert für Viehzuchtbetriebe haben.

Obwohl der neue australische Rekord hoch ist, liegt der Weltrekord um ein Vielfaches darüber. Im Jahr 2019 wurde bei einer Auktion in den USA ein Angus-Stier namens SAV America 8018 für 1,51 Millionen Dollar verkauft.