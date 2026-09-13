Ein Stier wurde in Australien für 300.000 US-Dollar verkauft: Was rechtfertigt diesen Preis?

·7·Welt
Ein Stier wurde in Australien für 300.000 US-Dollar verkauft: Was rechtfertigt diesen Preis?

Bei einer Auktion in Australien wurde ein Angus-Stier für einen Rekordpreis von 420.000 Australischen Dollar, umgerechnet etwa 300.000 US-Dollar, verkauft. Nicht nur das Gewicht des 19 Monate alten Tieres, sondern auch seine Zuchteigenschaften zogen die Käufer an.

Der Stier mit dem Namen Wyatt W50 wurde auf der berühmten Millah Murrah Zuchtfarm im Bundesstaat New South Wales gezüchtet. Dieser Betrieb gilt als einer der renommiertesten in Australien für die Zucht hochwertiger Angus-Rinder.

Der 19 Monate alte Wyatt W50 erregte bei der Auktion auch mit seinem Gewicht von 834 Kilogramm Aufmerksamkeit.

Für die Käufer lag der größte Wert jedoch nicht im Gewicht, sondern in den erstklassigen genetischen Eigenschaften. Angus-Rinder sind für ihre Fleischqualität und ihre schnelle Gewichtszunahme bekannt. Daher können Stiere mit exzellenter Abstammung einen hohen wirtschaftlichen Wert für Viehzuchtbetriebe haben.

Obwohl der neue australische Rekord hoch ist, liegt der Weltrekord um ein Vielfaches darüber. Im Jahr 2019 wurde bei einer Auktion in den USA ein Angus-Stier namens SAV America 8018 für 1,51 Millionen Dollar verkauft.

Angus-RasseWyatt W50MillahSAV AmericaViehzucht
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Kürbis eines 12-Jährigen wiegt 817 Kilogramm — Rekordernte sorgt für StaunenKürbis eines 12-Jährigen wiegt 817 Kilogramm — Rekordernte sorgt für StaunenHeute, 01:10Hat eine als Haustier gehaltene Riesenschlange ein Kind verschlungen? Berichte aus Vietnam sorgen für PanikHat eine als Haustier gehaltene Riesenschlange ein Kind verschlungen? Berichte aus Vietnam sorgen für PanikHeute, 00:5391-Jähriger in der Türkei spendet sein gesamtes Vermögen für den Bau einer Moschee und wird zum Vorbild91-Jähriger in der Türkei spendet sein gesamtes Vermögen für den Bau einer Moschee und wird zum VorbildHeute, 00:49„Cessna-Flugzeug stürzt in Privatgarten!“: Tragischer Unfall in Tatarstan„Cessna-Flugzeug stürzt in Privatgarten!“: Tragischer Unfall in TatarstanHeute, 00:48Iran stellt 7 harte Bedingungen an die USA — Ein Ultimatum, das den globalen Ölmarkt erschüttertIran stellt 7 harte Bedingungen an die USA — Ein Ultimatum, das den globalen Ölmarkt erschüttertHeute, 00:48Ehemaliger Minister wegen Betrugs angeklagt: Ex-russischer Kommunikationsminister zur internationalen Fahndung ausgeschriebenEhemaliger Minister wegen Betrugs angeklagt: Ex-russischer Kommunikationsminister zur internationalen Fahndung ausgeschriebenHeute, 00:47
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Welt nachrichten

52 Kilogramm Gold für die Braut: Hochzeit wird untersucht
52 Kilogramm Gold für die Braut: Hochzeit wird untersucht
Usbekische Braut in der Türkei mit Gold im Wert von 5 Millionen Lira verschwunden
Usbekische Braut in der Türkei mit Gold im Wert von 5 Millionen Lira verschwunden
Vater stellt zu Hause Medizin her, um seinen Sohn zu retten
Vater stellt zu Hause Medizin her, um seinen Sohn zu retten
Junger Arzt kündigt am ersten Arbeitstag in einer Privatklinik
Junger Arzt kündigt am ersten Arbeitstag in einer Privatklinik
Geheimnisvolles quallenartiges Objekt auf dem Mars aufgetaucht
Geheimnisvolles quallenartiges Objekt auf dem Mars aufgetaucht
Gibt es den Weltuntergangsfisch wirklich? Wissenschaftler antworten
Gibt es den Weltuntergangsfisch wirklich? Wissenschaftler antworten
Erdrotation beschleunigt: Weltweites Zeitsystem könnte sich ändern
Erdrotation beschleunigt: Weltweites Zeitsystem könnte sich ändern
Indischer Rekordhalter, dessen Gesicht zu über 95 Prozent mit Haaren bedeckt ist
Indischer Rekordhalter, dessen Gesicht zu über 95 Prozent mit Haaren bedeckt ist