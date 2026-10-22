In Japan kann man für 23 Dollar pro Stunde eine Großmutter mieten

In Japan gibt es einen einzigartigen Service, um mit Menschen zu plaudern, Lebensratschläge zu erhalten oder hausgemachte Mahlzeiten zu genießen. Über diesen Dienst namens „OK Grandma“ kann jeder eine Frau im Alter von 60 bis 94 Jahren für eine Stunde „mieten“. Der Grundpreis für den Service beträgt 3.300 japanische Yen, was etwa 23 Dollar entspricht.

Dieser Service wurde von der Firma Client Services ins Leben gerufen, die in Japan verschiedene Haushalts- und Alltagshilfen anbietet. Das Unternehmen bietet Dienstleistungen wie Wohnungsreinigung, wohnungsbezogene Aufgaben, Kinderbetreuung und Haustierpflege an. Einige ihrer Bereiche, die mehr Aufmerksamkeit auf sich ziehen, sind jedoch recht ungewöhnlich.

Zum Beispiel bietet das Unternehmen Personen an, die anstelle des Kunden an verschiedenen Veranstaltungen teilnehmen, sich in seinem Namen bei anderen entschuldigen oder ihn sogar bei einer Kündigung vertreten. Einer der beliebtesten Dienste darunter ist „OK Grandma“, der es ermöglicht, die Erfahrung und Güte älterer Frauen zu nutzen.

Der Dienst wurde 2012 gestartet.

Der Dienst „OK Grandma“, auch bekannt als „OK Obaa-chan“, nahm 2012 seine Arbeit auf, zwei Jahre nach der Gründung von Client Services. Er gilt bis heute als eines der beliebtesten Angebote des Unternehmens.

Im Unternehmen sind mehr als 100 ältere Frauen tätig. Jede von ihnen verfügt über einen reichen Lebenserfahrungsschatz sowie verschiedene Interessen und Fähigkeiten. Trotz ihres fortgeschrittenen Alters glauben sie daran, dass sie der Gesellschaft noch viel Nutzen bringen können.

Während einige geschickt darin sind, mit Menschen zu kommunizieren und ihnen zuzuhören, haben andere große Erfahrung in der Zubereitung nationaler Gerichte, bei der Hausarbeit oder in der Kinderbetreuung. Es gibt auch Frauen, die sich durch die Fähigkeit auszeichnen, schöne Briefe zu schreiben.

Auf der offiziellen Seite des Dienstes wird die Meinung über die Vorteile des Alters wie folgt geäußert:

„Der Vorteil des Alters ist die Fähigkeit, sich nicht von Kleinigkeiten aufregen zu lassen und ihnen keine übermäßige Bedeutung beizumessen.“

Zudem wird die aufmerksame Haltung der älteren Frauen gegenüber hilfsbedürftigen Menschen, ihre über Jahre erworbenen Fähigkeiten in der Haushaltsführung und Kindererziehung sowie ihre Erfahrungen aus der Kommunikation mit Nachbarn und Verwandten besonders hervorgehoben. Ihre Aufrichtigkeit und herzliche Art, gepaart mit den Höhen und Tiefen, die sie im Leben durchlebt haben, werden als unersetzliche Qualitäten genannt.

Für jeden Kunden wird eine passende „Großmutter“ ausgewählt.

Da das Unternehmen viele Frauen beschäftigt, reicht es aus, wenn die Kunden ihre Bedürfnisse erklären. Danach wählt Client Services eine passende Kandidatin für sie aus.

Zum Beispiel sind einige Frauen sehr geschickt in der Zubereitung traditioneller japanischer Gerichte. Andere haben große Erfahrung in der Wohnungsreinigung oder Kinderbetreuung. Wieder andere zeichnen sich durch die Fähigkeit aus, schöne Briefe zu schreiben.

Man muss jedoch nicht unbedingt über bestimmte berufliche Fähigkeiten verfügen, um diesen Dienst zu nutzen. Geduldiges Zuhören, das Geben von Lebensratschlägen oder das Äußern von Meinungen als erfahrene Person in Beziehungsfragen ist ebenfalls von großer Bedeutung.

Einige wenden sich an den Dienst, um persönliche Probleme zu lösen.

Die Gründe der Nutzer von „OK Grandma“ sind unterschiedlich. Zum Beispiel bat einer der Kunden um Hilfe, weil er seine Beziehung beenden wollte, es ihm aber schwerfiel, dies offen auszusprechen.

„Ich möchte mich von meiner Freundin trennen, aber ich kann es ihr nicht offen sagen. Deshalb möchte ich, dass meine Großmutter mich begleitet“, sagte er.

Ein anderer Kunde wandte sich an den Dienst, weil er nicht genügend Verwandte hatte, die an seiner Hochzeit teilnehmen konnten.

„Ich habe nicht genug Verwandte für meine Hochzeit. Deshalb möchte ich, dass Sie als mein Familienmitglied an der Veranstaltung teilnehmen“, erklärte einer der Kunden seine Wahl.

Solche Beispiele zeigen, dass sich der Dienst nicht nur auf Haushaltshilfe beschränkt, sondern darauf abzielt, Menschen an wichtigen Tagen zu begleiten und ihr Einsamkeitsgefühl zu verringern.

Wie viel kostet die „Großmutter-Miete“?

Um den Dienst zu nutzen, muss der Kunde 3.300 japanische Yen pro Stunde zahlen, also etwa 23 Dollar. Darüber hinaus gehen die Reisekosten zu Lasten des Kunden. Auch andere Ausgaben, die während der gemeinsamen Zeit für die ältere Dame anfallen, werden vom Kunden übernommen.

Solche Dienste in Japan zeigen, dass für die unterschiedlichen Bedürfnisse der Menschen passende Lösungen angeboten werden. „OK Grandma“ zeichnet sich dadurch aus, dass es die Lebenserfahrung, die aufrichtigen Gespräche und die Güte älterer Menschen in einen modernen Dienst verwandelt hat.