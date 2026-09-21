Nur drei Personen weltweit können ohne Reisepass ins Ausland reisen. Wer sind sie?

Für die meisten Menschen ist der Reisepass das wichtigste Dokument für Auslandsreisen. Es gibt jedoch weltweit nur drei Personen, die aufgrund ihres Status das Recht haben, ohne Reisepass ins Ausland zu reisen: Großbritannien König Charles III., der japanische Kaiser Naruhito und seine Frau Masako. Dieses Privileg ist mit ihrem besonderen Status als Staatsoberhäupter und Monarchen verbunden.

Für den britischen König Charles III. ist bei Auslandsreisen kein britischer Reisepass erforderlich. Auf der offiziellen Website der königlichen Familie wird dies damit begründet, dass britische Reisepässe im Namen des Monarchen ausgestellt werden. Daher benötigt der König selbst keinen eigenen Reisepass.

Anstelle eines normalen Reisepasses nutzt der britische Monarch bei seinen Reisen spezielle Dokumente und diplomatische Verfahren. Auf der ersten Seite eines britischen Reisepasses befindet sich zudem ein offizielles Schreiben, in dem im Namen des Monarchen darum gebeten wird, den Inhaber ungehindert passieren zu lassen sowie Hilfe und Schutz zu gewähren. Andere Mitglieder der königlichen Familie reisen hingegen mit einem Reisepass.

Warum erhält der japanische Kaiser keinen Reisepass?

Für den japanischen Kaiser Naruhito und seine Frau Masako gilt eine ähnliche, aber eigenständige Regelung. Im Jahr 1971 entschied das japanische Außenministerium, dass die Ausstellung eines gewöhnlichen Reisepasses für den Kaiser und die Kaiserin sowie deren Unterwerfung unter die üblichen Pass- und Visaprozesse nicht ihrem Status entsprechen.

Aus diesem Grund reisen der Kaiser und die Kaiserin bei Auslandsbesuchen auf Basis eines Dokuments des zuständigen Ministeriums. Die japanische Regierung informiert das Zielland vorab über den Besuch auf diplomatischem Wege.

Dieses Privileg gilt nicht für alle Mitglieder der japanischen Kaiserfamilie. Andere hochrangige Mitglieder der kaiserlichen Familie verwenden beispielsweise diplomatische Pässe.

Was unterscheidet den Status des Kaisers noch?

In Japan zeigt sich der Status des Kaisers, der sich von dem gewöhnlicher Bürger unterscheidet, auch in anderen Aspekten. Er leitet die Politik des Landes nicht direkt und gilt laut Verfassung als Symbol des Staates und der Einheit des Volkes.

Zudem verwenden Mitglieder der japanischen Kaiserfamilie keine Nachnamen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Reisen ohne Reisepass von Charles III., Naruhito und Masako keine bloße Ausnahme ist, sondern ein spezielles Verfahren, das mit ihrem besonderen verfassungsrechtlichen und staatlichen Status zusammenhängt.