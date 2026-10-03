Verschärfte Anforderungen für Ausländer, die in Japan leben möchten

Die Anforderungen für Ausländer, die eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis in Japan anstreben, werden weiter verschärft. Es wird erwartet, dass nun auch Japanischkenntnisse zu einer der Grundvoraussetzungen werden.

Die japanische Einwanderungsbehörde hat neue Anforderungen für den Erhalt des unbefristeten Aufenthaltsrechts bekannt gegeben. Demnach müssen Antragsteller ab April 2027 über Japanischkenntnisse auf mindestens B1-Niveau verfügen. Dieses Niveau entspricht in etwa der Stufe N3 des JLPT-Systems.

Darüber hinaus werden das Einkommen, die finanzielle Stabilität und die zukünftige Altersvorsorge der Antragsteller geprüft. Auf diese Weise soll bewertet werden, ob der Ausländer in der Lage ist, sich langfristig in Japan finanziell selbst zu versorgen. Auch für Ausländer, die mit japanischen Staatsbürgern verheiratet sind, ändern sich die Bedingungen. Während nach geltendem Recht in einigen Fällen eine dreijährige Ehe und ein einjähriger Aufenthalt in Japan ausreichen, wird diese Frist nach der neuen Regelung auf mindestens fünf Jahre Ehe und drei Jahre Aufenthalt in Japan verlängert.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die neuen Regeln von Ausländern, die eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis in Japan planen, nicht nur einen ausreichend langen Aufenthalt im Land, sondern auch den Nachweis von Sprachkenntnissen und finanzieller Stabilität fordern.