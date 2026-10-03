Verschärfte Anforderungen für Ausländer, die in Japan leben möchten

·2·Welt
Verschärfte Anforderungen für Ausländer, die in Japan leben möchten

Die Anforderungen für Ausländer, die eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis in Japan anstreben, werden weiter verschärft. Es wird erwartet, dass nun auch Japanischkenntnisse zu einer der Grundvoraussetzungen werden.

Die japanische Einwanderungsbehörde hat neue Anforderungen für den Erhalt des unbefristeten Aufenthaltsrechts bekannt gegeben. Demnach müssen Antragsteller ab April 2027 über Japanischkenntnisse auf mindestens B1-Niveau verfügen. Dieses Niveau entspricht in etwa der Stufe N3 des JLPT-Systems.

Darüber hinaus werden das Einkommen, die finanzielle Stabilität und die zukünftige Altersvorsorge der Antragsteller geprüft. Auf diese Weise soll bewertet werden, ob der Ausländer in der Lage ist, sich langfristig in Japan finanziell selbst zu versorgen. Auch für Ausländer, die mit japanischen Staatsbürgern verheiratet sind, ändern sich die Bedingungen. Während nach geltendem Recht in einigen Fällen eine dreijährige Ehe und ein einjähriger Aufenthalt in Japan ausreichen, wird diese Frist nach der neuen Regelung auf mindestens fünf Jahre Ehe und drei Jahre Aufenthalt in Japan verlängert.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die neuen Regeln von Ausländern, die eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis in Japan planen, nicht nur einen ausreichend langen Aufenthalt im Land, sondern auch den Nachweis von Sprachkenntnissen und finanzieller Stabilität fordern.

Japanische EinwanderungsbehördeDaueraufenthaltsrecht in JapanJLPTMigration nach JapanJapan
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Änderungen der Einreisebestimmungen für Kasachstan: Was müssen Bürger aus Usbekistan tun?Änderungen der Einreisebestimmungen für Kasachstan: Was müssen Bürger aus Usbekistan tun?2 September 12:16Südkorea führt neues Visum ein: Wer kann dort 3 Jahre lang leben?Südkorea führt neues Visum ein: Wer kann dort 3 Jahre lang leben?10 Juli 10:06„Wenn Sie sterben wollen, dann gehen Sie in Ihre Heimat!“: Die Erklärung des thailändischen Vizepremiers„Wenn Sie sterben wollen, dann gehen Sie in Ihre Heimat!“: Die Erklärung des thailändischen Vizepremiers18 September 18:16Mutterschaftsurlaub einer Bürgermeisterin sorgt in Japan für AufsehenMutterschaftsurlaub einer Bürgermeisterin sorgt in Japan für Aufsehen17 August 18:20Ein einzigartiger Kühlschrank für Menschen wurde in Japan entwickeltEin einzigartiger Kühlschrank für Menschen wurde in Japan entwickelt23 Juli 17:00Warum begehen Senioren in Japan absichtlich Straftaten?Warum begehen Senioren in Japan absichtlich Straftaten?1 August 15:46
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Welt nachrichten

52 Kilogramm Gold für die Braut: Hochzeit wird untersucht
52 Kilogramm Gold für die Braut: Hochzeit wird untersucht
4 Tonnen Gold in Karakalpakstan entdeckt: Das Interessanteste ist, dass 80 Prozent der Region noch unerforscht sind
4 Tonnen Gold in Karakalpakstan entdeckt: Das Interessanteste ist, dass 80 Prozent der Region noch unerforscht sind
Hat eine als Haustier gehaltene Riesenschlange ein Kind verschlungen? Berichte aus Vietnam sorgen für Panik
Hat eine als Haustier gehaltene Riesenschlange ein Kind verschlungen? Berichte aus Vietnam sorgen für Panik
Erdrotation beschleunigt: Weltweites Zeitsystem könnte sich ändern
Erdrotation beschleunigt: Weltweites Zeitsystem könnte sich ändern
Usbekische Braut in der Türkei mit Gold im Wert von 5 Millionen Lira verschwunden
Usbekische Braut in der Türkei mit Gold im Wert von 5 Millionen Lira verschwunden
Zwei Wochen altes Eselfohlen verschwindet und wird am nächsten Tag grausam getötet aufgefunden
Zwei Wochen altes Eselfohlen verschwindet und wird am nächsten Tag grausam getötet aufgefunden
Teilnehmer in Japan gewinnt 14.000 $ für 90 Minuten Schlaf
Teilnehmer in Japan gewinnt 14.000 $ für 90 Minuten Schlaf
Vater stellt zu Hause Medizin her, um seinen Sohn zu retten
Vater stellt zu Hause Medizin her, um seinen Sohn zu retten