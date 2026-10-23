Japan ruft 16.000 Spielzeugpistolen zurück, die scharfe Munition abfeuern können

In Japan haben Strafverfolgungsbehörden eine dringende Warnung herausgegeben, nachdem festgestellt wurde, dass bis zu 16.000 Plastik-Spielzeugpistolen, die als Preise in landesweiten Automaten verteilt wurden, in der Lage sein könnten, scharfe Munition abzufeuern.

Die japanische Nationale Polizeibehörde (NPA) berichtete kürzlich, dass Tausende illegaler Waffen als Preise in Spielautomaten in verschiedenen Regionen des Landes angeboten wurden. Die zuständigen Behörden ergreifen derzeit dringende Maßnahmen, um diese Produkte aus dem Verkehr zu ziehen.

Es handelt sich um das Produkt „Real Gimmick Mini Revolver“, das aus China nach Japan importiert und in Greifautomaten als Gewinn verteilt wurde. Obwohl die Pistole äußerlich wie ein harmloses, buntes Plastikspielzeug aussieht, deuten ihre technischen Eigenschaften darauf hin, dass sie als echte Schusswaffe verwendet werden könnte.

Das Spielzeugpistolen-Set enthält zudem acht Plastikgeschosse. Damit kann man auf Gegenstände schießen oder Menschen im Scherz erschrecken. Die Untersuchungen der japanischen Nationalen Polizeibehörde ergaben jedoch, dass diese Waffe auch scharfe Munition abfeuern kann. Dies bedeutet, dass das als einfaches Spielzeug verkaufte Produkt ein ernstes Sicherheitsrisiko darstellt.

16 Arten von Spielzeugwaffen identifiziert, die scharfe Munition abfeuern können

Interessanterweise hat die japanische Nationale Polizeibehörde eine Liste von 16 Arten von Spielzeugpistolen veröffentlicht, die möglicherweise scharfe Munition abfeuern können. Die Behörde warnte davor, dass diese Produkte schwere oder sogar tödliche Verletzungen verursachen könnten.

Alle auf der Liste aufgeführten Waffen wurden in China hergestellt. Einige verfügen über Schlagbolzenmechanismen aus Metall, andere aus ausreichend hartem Kunststoff. Diese Teile könnten so im Inneren der Waffe angeordnet sein, dass sie das Abfeuern ermöglichen. Zudem wurde festgestellt, dass der Lauf breit genug ist, um kleinkalibrige Munition aufzunehmen.

Die zuständige Behörde betonte, dass der Besitz solcher Waffen einen Verstoß gegen das japanische Gesetz zur Kontrolle von Schwertern und Schusswaffen darstellen könnte. Daher fordert die Polizei die Bürger auf, sich bei der nächstgelegenen Polizeidienststelle zu melden, falls sie solche Spielzeuge besitzen.

Spielzeuge wurden an 78 Unternehmen geliefert

Es wurde bekannt, dass der „Real Gimmick Mini Revolver“ seit Dezember letzten Jahres aus China nach Japan importiert wurde. Er wurde an 78 Unternehmen geliefert, die in 31 Präfekturen des Landes tätig sind.

Die Hauptkäufer des Produkts waren Kinder über 12 Jahren. Die Behörden warnten jedoch, dass die Pistole, die äußerlich wie ein einfaches Plastikspielzeug wirkt, bei Verwendung als echte Waffe schwerwiegende Folgen haben könnte.

Die Gefahr beschränkt sich nicht nur auf das Abfeuern der Kugel. Da die Konstruktion der Pistole nicht für echte Munition ausgelegt ist, kann das Projektil unkontrolliert abprallen. Zudem besteht die Gefahr, dass die Waffe beim Schuss bricht oder explodiert und die Hand des Benutzers schwer verletzt.

Experten warnen vor allem davor, dass das äußere Erscheinungsbild eines billigen Plastikspielzeugs nicht bedeutet, dass es sicher ist. Im Gegenteil, die technischen Eigenschaften eines solchen Produkts können zu unerwarteten und katastrophalen Folgen führen.

Polizei warnt die Bürger

Die japanische Nationale Polizeibehörde forderte alle Bürger, die solche Plastik-Spielzeugpistolen besitzen, auf, diese nicht als gewöhnliches Spielzeug zu betrachten. Die Behörde betonte, dass diese Produkte als illegale Schusswaffen eingestuft werden können und so schnell wie möglich bei der Polizei abgegeben werden müssen.

Das Hauptziel der aktuellen Situation ist es, gefährliche Produkte aus den Händen der Bevölkerung zu entfernen und Unfälle zu verhindern, die durch deren Gebrauch entstehen könnten. Daher ist es wichtig, die Warnungen der Polizei ernst zu nehmen und die verdächtigen Waffen nicht eigenständig auszuprobieren.