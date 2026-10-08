In Japan geschlafen und 14.000 Dollar gewonnen

In Japan fand ein ungewöhnlicher Wettbewerb statt, bei dem man durch bloßes Schlafen 2,22 Millionen Yen – umgerechnet fast 14.000 Dollar – gewinnen konnte.

Beim „Matt Race by Koala“, das am 5. Oktober in Tokio organisiert wurde, traten die Teilnehmer gegeneinander an, indem sie 90 Minuten lang schliefen. Sie waren mit speziellen Schlafüberwachungsgeräten ausgestattet und ruhten auf Matratzen.

Bei der Ermittlung des Gewinners zählte nicht nur, wer zuerst einschlief, sondern auch die Tiefe und Qualität des Schlafs, die Einschlafgeschwindigkeit sowie die Stabilität der Schlafphase. Der Wettbewerb bestand aus drei Runden mit jeweils etwa 20 Teilnehmern.

Der Teilnehmer unter dem Pseudonym Suimii erzielte das beste Ergebnis und gewann den Hauptpreis. Er gab an, das Preisgeld für Umzugskosten verwenden und sich ein neues Bett kaufen zu wollen, das einem „Prinzessinnenbett“ ähnelt.

Das Ziel des Wettbewerbs war jedoch nicht nur die Vergabe von Preisgeldern. Mit dieser ungewöhnlichen Veranstaltung wollten die Organisatoren auf das Problem des Schlafmangels in Japan aufmerksam machen. Laut OECD-Daten war Japan im Jahr 2021 das Land mit der kürzesten durchschnittlichen Schlafdauer unter den 33 Mitgliedsstaaten.