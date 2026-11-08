Starkes Erdbeben in Japan: Dutzende Verletzte, Zugverkehr unterbrochen

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Starkes Erdbeben in Japan: Dutzende Verletzte, Zugverkehr unterbrochen

Bei einem starken Erdbeben, das Japan in der Nacht zum Sonntag erschütterte, wurden mindestens 22 Menschen unterschiedlich schwer verletzt.

Nach offiziellen Angaben des lokalen Fernsehsenders „Fuji Television Network“ kam es infolge der Naturkatastrophe in mehreren Präfekturen zu vorübergehenden Störungen im Transportwesen; die Regierung ermittelt derzeit das Ausmaß der Schäden.

Stärke und Ausmaß des Bebens: Epizentrum in 41 Kilometern Tiefe

Seismologen und Rettungsdienste verzeichneten folgende Daten zu den Erdstößen:

  • Magnitude und Zeitpunkt: Das Beben der Stärke 5,7 ereignete sich am 8. November um 01:04 Uhr Ortszeit in der Präfektur Shizuoka;

  • Tiefe des Epizentrums: Das Zentrum der Erschütterungen lag in einer Tiefe von 41 Kilometern;

  • Am stärksten betroffene Gebiete: Auf der in Japan üblichen 7-stufigen Skala erreichten die Erschütterungen in den Präfekturen Aichi, Nagano, Gifu und Shizuoka eine Stärke von 5-.

Opfer, Verletzte und Zustand der Infrastruktur

Die nächtlichen Erschütterungen lösten unter der Bevölkerung Panik aus:

  • 22 Verletzte: Allein in der Präfektur Aichi wurden mindestens 22 Verletzte gemeldet. Zwölf von ihnen erlitten Verletzungen durch Stürze, unter anderem auf Treppen, und wurden umgehend in Krankenhäuser gebracht;

  • Zugverkehr unterbrochen: Aus Sicherheitsgründen und zur Überprüfung der Gleise wurde der Zugverkehr vorübergehend eingeschränkt. Nach Abschluss der Inspektionen wurde der Betrieb wieder aufgenommen, es kommt jedoch weiterhin zu erheblichen Verspätungen;

  • Lage im AKW „Hamaoka“ stabil: Laut einer Erklärung des Betreibers des in der seismisch aktiven Zone gelegenen Atomkraftwerks „Hamaoka“, der Firma „Chubu Electric Power“, wurden im Kraftwerk keine Notfälle oder Unregelmäßigkeiten festgestellt; die Strahlenwerte liegen im Normalbereich.

Die japanische Regierung hat einen Krisenstab eingerichtet, um die Folgen der Naturkatastrophe umfassend zu bewerten und die Hilfsmaßnahmen für die Betroffenen fortzusetzen.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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